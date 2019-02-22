Балуха вивезли із СІЗО Краснодара в невідомому напрямку

Причини його переводу з керченської колонії на територію РФ також досі невідомі

Осужденного в аннексированном Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха, которого ранее вывезли из полуострова в РФ, этапировали из СИЗО в неизвестном направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу на странице в Facebook.

Отмечается, что куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию России также до сих пор неизвестны.

"Этапирование Владимира Балуха в Россию нарушает также ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля украинский омбудсмен Людмила Денисова получила информацию о переводе Балуха для дальнейшего отбывания наказания в города Краснодар в Российской Федерации.

Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявлял, что украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодар. Правозащитники убеждены, что Балух может пострадать в РФ за свою проукраинскую позицию.