Балуха можуть етапувати в колонію в Тверській області РФ, - адвокат

Захисник зазначив, що вивезення Балуха з півострова до Росії є абсолютно незаконним

Адвокат Николай Полозов считает, что украинского политзаключенного Владимира Балуха могут этапировать в колонию в Тверской области Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал Прямой.

Адвокат сообщил, что Балух находится в республике Адыгея, в городе Армавир.

"Есть информация, его планируют этапировать в одну из колоний Тверской области. При этом, колония "красная", где администрация использует так называемый "актив" среди заключенных, чтобы те запугивали остальные заключенных", - отметил Полозов.

Защитник отметил, что вывоз Балуха с полуострова в Россию является абсолютно незаконным.

Ранее адвокаты осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который 22 февраля вывезли из СИЗО Краснодара, заявили, что не владеют информацией о том, в какую колонию его отправят.

РБК-Украина сообщил, что заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявлял, что украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодар. Правозащитники убеждены, что Балух может пострадать в РФ за свою проукраинскую позицию.