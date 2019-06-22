Балуха триматимуть у ШІЗО мінімум до 2 липня, - адвокат

Український політв'язень Володимир Балух, який відбуває покарання в колонії Тверської області Росії, перебуватиме в штрафному ізоляторі мінімум до 2 липня. Про це пишуть "Крим.Реалії".

Адвокат Ольга Дінзе, яка відвідала Балуха 21 червня, розповіла, що політв'язня перевели з лікувально-профілактичного закладу назад до колонії.

"Після приїзду в колонію він 4 дні перебував у п'ятому загоні. Після чого співробітники колонії спеціально створили ситуацію, тобто провокацію, після якої вони зафіксували чергове незначне порушення і помістили його в ШІЗО", - розповіла Дінзе.

За її словами, причиною стало нібито порушення внутрішнього розпорядку колонії.

"Балуху перед вечерею стало зле, і він попросив відвести його до лікаря. Співробітник колонії сказав: "Ти приляж поки". Балух приліг, хоча це не можна в такий час доби. Його тут же сфотографували, відвели в медичну частину і помістили в ШІЗО за те, що він порушив внутрішній розпорядок", - повідомила адвокат.

Раніше український політв'язень Володимир Балух повідомляв про біль у голові та грудях.

РБК-Україна писало, що стан здоров'я українського політв'язня Володимира Балуха різко погіршився.