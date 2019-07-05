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Балух вважає обмін єдиним способом вижити в російській в'язниці


Політв'язень має намір тримати голодування до останнього

Український активіст Володимир Балух, який раніше оголосив голодування, заявив, що має намір дотримуватися його до виконання своїх вимог. Про це він написав у листі до координатора Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, пишуть "Крим.Реалії".

Балух також додав, що вважає обмін "єдиним шансом вийти живим" з російської колонії.

"У сформованих обставинах я не бачу іншого рішення для себе, крім як відстоювати своє право на життя вільного громадянина України радикальними методами. Тому я не маю наміру припиняти голодування до виконання моїх вимог, на що, як Ви розумієте, немає жодної надії...Об'єктивно, єдиним шансом вийти звідси живим, вважаю обмін", - написав Балух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український політв'язень Володимир Балух вдруге оголосив голодування. У своєму листі він пояснив це рішення тим, що його безпідставно два місяці тримали в штрафному ізоляторі, а також не пустили до нього українського консула.

РБК-Україна писало, що уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що повторна голодування небезпечна для життя політв'язня.

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