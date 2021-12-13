У Балтійському морі зіткнулися два вантажні судна

"Два вантажні кораблі зіткнулися в Балтійському морі між Істадом і Борнхольмом. За даними Морської Адміністрації Швеції, один з кораблів перекинувся. В даний момент ведуться пошуки як мінімум двох осіб", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, одне з судів зареєстровано в Данії, друге - у Великобританії. Аварія сталася в районі шведського міста Істад і данського острова Борнхольм в південно-західній частині Балтійського моря.

Точне число осіб на борту встановлюється, поки невідомо лише про двох членів екіпажу. Обидва вважаються зниклими безвісти. Розпочато масштабну рятувальну операцію. На місці знаходяться десятки катерів зі Швеції і Данії, а над місцем події літають вертольоти.

Як уточнив керівник прес-служби морської адміністрації Швеції Юнас Францен, рятувальники чули крики людей, що знаходяться у воді. Постраждалих поки не вдалося знайти. Температура води становить 4 градуси за Цельсієм, повітря - 5 градусів. На початку спецоперації на місці події було темно.

За попередніми даними, затонуло датське судно, команда англійського бере участь у пошуках людей. Причина події встановлюється.