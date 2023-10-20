Балтийское море нужно закрыть, если РФ причастна к аварии на Balticconnector, - Латвия

Балтийское море нужно закрыть для судоходства, если следствие установит, что к аварии на финско-эстонском газопроводе Balticconnector причастна Россия.

Об этом заявил президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

Ринкевичс считает, что странам НАТО нужно дождаться результатов расследования, прежде чем вводить какие-либо изменения. Лидер Латвии напомнил, что союзники по НАТО уже усилили патрулирование в Балтийском море.

При этом президент заявил, что если будет доведена причастность РФ к поломке Balticconnector, то НАТО должно закрыть Балтику для российских кораблей.

"Но если будет четко доказано, что это Россия, должно быть обсуждение того, что для защиты нашей критической инфраструктуры нужно говорить, что мы можем закрыть Балтийское море", - сказал Ринкевичс.

Авария на Balticconnector

Напомним, в ночь на 8 октября на газопроводе Balticconnector была обнаружена утечка. В финских СМИ появилась информация о возможной диверсии, к которой может быть причастна Россия.

Вчера, 19 октября, полиция Финляндии заявила о завершении расследования на месте происшествия. Все собранные образцы послали на анализ.

В Финляндии уже допустили, что к повреждению газопровода причастно "какое-то государство". НАТО в свою очередь усиливает патрулирование Балтийского моря, в регион направили дополнительные корабли и самолеты.