Баллистика и "Шахеды": в Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки россиян

Атака россиян в ночь с 4 на 5 апреля

Российские войска в ночь с 4 на 5 апреля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так, поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.

Позже в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе дронов-камикадзе для южных регионов - Запорожской и Днепропетровской областей. Спустя некоторое время после отбоя тревог, об угрозе "Шахедов" предупредили жителей Одесской области. Также спустя некоторое время в Одессе были слышны взрывы.

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