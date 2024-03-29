Баллистика из Крыма, "Кинжалы" и пуски с Ту-95. Все подробности ночной атаки по Украине

При подготовке материала использовались следующие источники информации: Telegram-канал Воздушных Сил, Telegram-канал Киевской областной военной администрации, Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Telegram-канал Укрэнерго.

Атака россиян по Украине

Поздним вечером 28 марта россияне запустили "Шахеды" по Украине. Также некоторые регионы атаковали ракетами.

Ранним утром агрессор запустил по Украине крылатые ракеты с бортов Ту-95М.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!

Предварительно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - сообщили в Воздушных силах.

После взлетел МИГ-31К, с которого россияне запустил "Кинжалы". Также россияне запустили баллистику со временно оккупированного Крыма.

Во время массированной атаки россиян, Польша поднимала авиацию. В некоторых городах был повышенный уровень шума.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины. Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены", - сообщили военные.

Направления ракет

Крылатые ракеты вошли в Украину через Харьковскую область. Двигались в Полтавскую, Черкасскую, Киевскую, Винницкую, Житомирскую и Хмельницкую области. Позже ракеты стали лететь в западных областях Украины.

Пролетали Волынскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Ровенскую области.

Днепропетровская область

Россияне запустили ракеты по Днепропетровской области.

"Управляемые авиационные ракеты на Днепропетровскую область в северном направлении", - сообщили в Воздушных Силах.

Позже в Днепре и Каменском Днепропетровской области прозвучала серия взрывов. В одном из районов Каменского пропало электричество.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что россияне атаковали критическую инфраструктуру.

"Враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Подробности - впоследствии", - заявил Лисак.

Во время массированной атаки, россияне атаковали Днепр, в некоторых районах возникли перебои со светом.

Обновлено 07:42.

По словам Сергея Лысака, повреждены несколько энергообъектов.

"Повреждены несколько энергетических объектов - в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, приходить в себя будет дома", - заявил Лысак.

В "Укрэнерго" заявили, что в Днепропетровской области внедряют графики аварийных отключений.

Ивано-Франковск

В городе во время массированной атаки прогремели взрывы. Причины выясняются.

Энергетика Украины

Россияне ударяли преимущественно по энергетическим объектам. По словам "Укрэнерго", ночью российские войска в очередной раз ударили по энергетическим объектам.

"Пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах", - заявили в "Укрэнерго".