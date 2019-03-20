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На Балі поліція застрелила двох росіян

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 16:30
На Балі поліція застрелила двох росіян
Ілюстративне фото (GettyImage)

Росіяни намагалися пограбувати обмінник

Двоє росіян, підозрюваних у збройному пограбуванні обмінного пункту на острові Балі (Індонезія), були вбиті поліцією в результаті перестрілки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Вранці 19 березня на півдні острова Балі, у курортному місці Кута, відбулося збройне пограбування обмінного пункту. Поліція знайшла сімох підозрюваних у пансіонаті в селищі Джимбаран через кілька годин після пограбування. Чотирьом вдалося втекти на авто, ті, які залишилися вступили в перестрілку з поліцією. Одного з підозрюваних в результаті заарештували, ще двоє були вбиті.

"Поліція острова Балі стверджує, що двоє вбитих і один затриманий підозрюваний у пограбуванні обмінного пункту - громадяни Росії", - повідомляє посольство Росії в Джакарті.

Нагадаємо, 18 березня Гокмен Таніс відкрив стрілянину в трамваї в Утрехті. В результаті стрілянини загинули три людини, ще кілька людей отримали поранення. Особистість Таніса була встановлена завдяки камерам відеоспостереження.За даними турецької газети Hürriyet він раніше брав участь у бойових діях у Чечні. Крім того, кілька років тому його заарештовували за причетність до терористичної угруповання "Ісламська держава".

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