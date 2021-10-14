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На Балі почали пускати туристів з 18 країн

Автор: Артур Родивилов

Влада Індонезії з четверга відкрила для іноземних туристів з 18 країн острова Балі, Батам і Бінтан. Вони були закриті для відвідування з березня минулого року через коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.

Міністр туризму і креативної економіки Сандіага Уно повідомив, що першими зможуть в'їхати жителі Китаю, ОАЕ, Нової Зеландії, Республіки Корея, Японії, а також низки держав Європи (міністр не уточнив, яких саме).

"Іноземні туристи мають бути повністю вакциновані, за три доби до перетину кордону мають пройти ПЛР-тестування, ще один тест потрібно буде зробити відразу ж після прибуття в Індонезію", - вказується в заяві глави відомства.

Протягом п'яти діб вони будуть перебувати в спеціальних готелях, обладнаних під карантинні центри, на четвертий день потрібно буде зробити ще один ПЛР-тест, при негативному результаті іноземці зможуть переселитися в будь-який інший готель і вільно переміщатися по острову.

Крім того, за його словами, кожен турист має придбати страховку з виплатою до 100 тис. доларів з покриттям захворювань, викликаних коронавірусом, а також надати підтвердження повної оплати житла на весь термін перебування на Балі.

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Бали