RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бали может отменить упрощенный визовый режим для украинцев и россиян

Фото: Бали может отменить упрощенный визовый режим для украинцев и россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бали может отменить упрощенный визовый режим для посетителей из Украины и России из-за якобы "злоупотребления визами".

Об этом заявил губернатор Бали Ваян Костер, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jakarta Post.

Губернатор Бали обратился с просьбой в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции и прав человека отменить визы по прибытию для россиян и украинцев.

Костер отметил, что сделал это потому, что туристы из России и Украины злоупотребляют визами, чтобы найти работу в популярном мировом туристическом направлении.

"Я написал письмо в министерства с просьбой отменить визовый режим для россиян и украинцев. Почему именно эти две страны? Пока они находятся в состоянии войны, поэтому они приезжают на Бали не только как туристы, но и для того, чтобы работать", - заявил Костер.

В то же время пользователи сети в последнее время публикуют видео, на которых якобы украинцы и россияне нарушают правила дорожного движения или грубо обращаются с правоохранителями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация