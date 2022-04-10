У Балаклії під обстрілом російських окупантів загинула дитина

Місто Балаклія на Харківщині потрапило під ворожий обстріл. Серед загиблих, зокрема, дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Ізюмська райдержадміністрація підтвердила факт обстрілу міста. Наразі точної інформації про кількість жертв атаки російських окупантів на Балаклію немає.
"За інформацією РДА, йдеться про трьох або чотирьох людей. За попередніми даними, загинула малолітня дитина, віком початкової школи", – йдеться в повідомленні.
Штаб оборони Харківської області натомість пообіцяв прокоментувати обстріл Балаклії пізніше. Війська РФ увійшли до міста кілька тижнів тому, а міський голова втік до Росії.
До слова, Донецька ОВА назвала кількість жертв ракетного удару по вокзалу Краматорська.
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