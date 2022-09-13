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У Балаклії вже почали виплачувати пенсії: одразу за п'ять місяців

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Балаклії та Граковому Харківської області почали виплачувати пенсії, відразу за п'ять місяців – за той період, що населені пункти перебували в окупації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Дуже важливо, що з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Наприклад, в Балаклії, в Граковому вже почалася видача пенсій відразу за п'ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов'язання перед людьми.

Нагадаємо, що президент України офіційно повідомив про звільнення Балаклії 8 вересня 2022 року. Також у фоторепортажі ми показували, як виглядає Балаклія після звільнення.

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