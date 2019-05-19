У Баку виникла пожежа в торговому центрі, є постраждалі

У передмісті азербайжанской столиці Баку сталася пожежа в торговому центрі, в результаті якої постраждали щонайменше 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства надзвичайних ситуацій Азербайджану.

За попередньою інформацією, пожежа виникла в суботу, 18 травня, у підвалі триповерхового торгового центру "Загульба Малл" в Хозарському районі в селище Бузовна.

"Люди в будівлі були евакуйовані. Пожежні та інші невідкладні заходи тривають", - повідомили в МНС.

Посилаючись на дані Міністерства охорони здоров'я Азербайджану місцеві ЗМІ пишуть, що всі постраждалі були госпіталізовані. У двох з них діагностували отруєння димом.

Нагадаємо, в Румунії в четвер, 16 травня, стався вибух на збройовому заводі повіту Вилча. В результаті загинула одна людина, ще кілька отримали поранення. За попередньою інформацією, на заводі вибухнув один зі старих снарядів.