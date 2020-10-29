Баку передав Єревану тіла 29 загиблих військових у Нагірному Карабасі

Фото: військові в Карабасі (facebook.com/artsakhdefencearmy)

Азербайджан передав Вірменії тіла 29 вірменських військових і офіцерів. Вони загинули в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це пише DW.

У Міноборони Вірменії підтвердили передачу тіл. Вона відбулася завдяки посередницьким зусиллям Росії, польовий групи Міжнародного комітету Червоного Хреста і особистого представника діючого голови ОБСЄ.

У Міноборони також повідомили, що Єреван готовий передати азербайджанській стороні тіла військовослужбовців, які перебувають на карабахської стороні, надати інформацію про військовополонених і підготувати їх обмін.

Раніше Вірменія заявила про ракетний обстріл з боку Азербайджану. Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася.

Нагадаємо, Міністерство оборони Вірменії заявило про важкі бої в зоні конфлікту з Азербайджаном.