У Баку горить торговий центр

У Баку сьогодні вранці 26 березня сталася сильна пожежа в торговому центрі "Діглас". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Trend.

Відомо, що пожежа почалася в одному з магазинів торгового центру. Вогонь поширився до четвертого поверху будівлі.

На місце події направлено понад 10 пожежних розрахунків і два вертольоти авіазагону МНС.

У зв'язку з пожежею в торговому центрі в Низаминском районі Баку обмежено рух транспорту на проспекті Гара Гараєва. Гасіння пожежі триває. Інформації про постраждавших немає.

РБК-Україна писало, що в РФ завершили розслідування стосовно семи одного з фігурантів кримінальних справ про пожежу в Кемерово в торгово-розважальному центрі, жертвами якого стали 60 осіб. У числі обвинувачених сім осіб.

Раніше повідомлялося, що на заводі з виробництва пестицидів в місті Яньчен (Китай) стався потужний вибух, в результаті якого загинули шість осіб і 30 осіб постраждали.