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Баканов звільнив начальника управління внутрішньої безпеки СБУ

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 18:39
Баканов звільнив начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Фото: глава СБУ Іван Баканов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава СБУ Іван Баканов звільнив начальника Служби внутрішньої безпеки Андрія Наумова. Свого поста також позбувся начальник економічної контррозвідки СБУ Андрій Трепілка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря президента Сергія Никифорова.

"Голова Служби безпеки звільнив Андрія Наумова та Андрія Трепілка. Мотивація цих кадрових змін дуже проста - президент вимагає від Служби безпеки посилити боротьбу з контрабандою", - сказав Нікіфоров.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський провів кадрові зміни в СБУ. Було звільнено ряд заступників Баканова.

Зазначимо, раніше стало відомо про затримання Андрія Расюка за підозрою в організації та підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, генерала Андрія Наумова.

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Служба безпеки України
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