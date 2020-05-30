Баканов не вказав іспанську фірму в декларації

У відкритому доступі з'явилася декларація про доходи за 2019 рік глави Служби безпеки України Івана Баканова. До суботи, 30 травня, всі попередні дані про доходи співробітників СБУ були засекреченими.

Декларація Баканова опублікована на сайті Національного агенства по запобіганню корупції (НАЗК).

Згідно з документом, у Івана Баканова є квартира у Києві площею 56 кв. м, а також третина квартири площею 85.8 кв. м в Кривому Розі.

Що стосується доходу, то в 2019 році за роботу у студії "Квартал 95" Баканов отримав 107 тисяч 714 гривень. На посаді глави СБУ Іван Баканова за сім місяців отримав 536 тисяч 559 гривень.

У власності дружини глави СБУ, Оксани Лазаренко, також є квартира у Києві площею 56,3 кв. м. Відзначимо, що дружина Баканова була громадянкою Росії і в 2019 році глава СБУ стверджував, що оформлення українського громадянства для його дружини в процесі.

Дружина голови СБУ також отримала дохід від заняття підприємницькою діяльністю - 240 тисяч гривень. Також вона отримала 27 тисяч 312 гривень у Київському коледжі зв'язку.

У Оксани Лазаренко є також земельна ділянка у Києво-Святошинському районеплощадью 2834 кв. м. Глава СБУ також володіє кількома ділянками площею 43 кв. м, 891 кв. м, 1502 кв. м в тому ж районі. На одній з ділянок будується житловий будинок.

Що стосується автомобілів, то у сім'ї Баканових їх два: Volkswagen Touareg 2012 випуску у дружини і Volkswagen Passat 1.8 2010 року у самого глави СБУ.

На банківських рахунках у сім'ї Баканова є 233 євро, 16 доларів і 548 гривень. Готівкою зберігається 170 тисяч доларів.

Відзначимо, що в декларації Івана Баканова не вказується жодного виду суміжної діяльності. При цьому, згідно з недавнім розслідування журналістів проекту "Схеми: корупція в деталях", він з 2015 року є керівником компанії Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada в Іспанії.

Згідно виписки з реєстру юридичних осіб Іспанії, Баканов не тільки є керівником комерційної фірми в Іспанії, але також займає посаду "administrador único". Це перекладається як "одноосібний адміністратор, особа уповноважена на всі дії від імені фірми".

Додамо, що згідно з антикорупційним законодавством України, державні службовці не можуть обіймати керівні посади у приватних структурах.

Раніше декларації співробітників СБУ були засекречені з 2016 року. Проте в 2019 парламент прийняв, а президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє розсекретити декларації працівників СБУ.

Нагадаємо, раніше свою декларацію оприлюднив президент України Володимир Зеленський, вказавши в ній численні об'єкти нерухомості, мільйонні доходи і колекцію дорогих годинників.