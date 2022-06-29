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На Бахмутському напрямку ворог має частковий успіх: зведення Генштабу

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Донецька область, Середа 29 червня 2022 07:44
На Бахмутському напрямку ворог має частковий успіх: зведення Генштабу Фото: ЗСУ зупинили і відкинули окупантів відразу на чотирьох напрямках (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти за добу досягли часткового успіху на Бахмутському напрямку. Ворог посилює обстріли прикордонних зон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках йде перевірка бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня поточного року в Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов'язаними. За планами зборів будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового узгодження, а також організація охорони і оборони об'єктів.

Зберігається загроза авіаційних і ракетних ударів з території Республіки Білорусь по об'єктах території України.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій та підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості від державного кордону України реактивних систем залпового вогню"Град".

В Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. З метою уточнення становища наших військ ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка.

У Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля та створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов'янськ.
Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка.

В рамках логістичного забезпечення та комплектування постраждалих військ противник перемістив в певні райони озброєння і військову техніку.

У Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.

На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярка-Верхньокам'янка.

На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда-Клиново. Має частковий успіх, закріплюється в північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (в районі Вуглегірської ТЕС).

На Новопавлівському напрямку окупанти перемістили у дві батальйонні тактичні групи з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Чинить систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів сил оборони України.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів,

На Криворізькому напрямку ворог з метою посилення своїх підрозділів перемістив у визначений район в одну батальйонну тактичну групу.

На Миколаївському напрямку з метою прикриття районів зосередження озброєння і військової техніки агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею з-300ВМ.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться три носії крилатих ракет морського базування типу"Калібр".

Нагадаємо, вчора українські військовослужбовці відбили Російські штурми поблизу Слов'янська, а також зупинили наступ окупантів на трасу Бахмут-Лисичанськ.

Українські військові помітили, що біля кордону України відбувається посилення шести білоруських батальйонів.

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Генштаб ВСУ
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