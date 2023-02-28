В Бахмуте продолжается выдача продовольственных наборов от Фонда Ахметова

В Бахмуте, одной из самых горячих точек на линии фронта, идет выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова. Фонд передал около 4 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
В каждый из переданных фондом наборов вошла сытная и питательная пища, которую можно хранить в течение длительного периода.
Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 173 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.
За это время фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
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