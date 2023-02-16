Бахмут остается главным направлением удара россиян на востоке, - Череватый

Бахмут остается главным направлением атак россиян. В этом направлении они сосредотачивают свои усилия и не жалеют личный состав, пытаясь прорваться.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, передает РБК-Украина со ссылкой на Эспрессо .

Он заявил, что на Бахмутском направлении мощно выполняют свои обязанности ВСУ, приграничные подразделения и подразделения Нацгвардии.

"Бахмут - это направление главного удара противника на восточном фронте. Враг сосредотачивает основные свои усилия, не жалея личный состав и пытается прорваться. Бахмут - это символ несгибаемости и боевого духа, мастерства украинского войска", - подчеркнул Череватый.

За сутки было уничтожено 119 врагов, 163 получили ранения разной степени. Также произошло 103 обстрела и 25 боестолкновений. Череватый отметил, что эти цифры не являются наибольшими результатами по потерям врага, поскольку несколько дней подряд было уничтожено более 200 врагов.