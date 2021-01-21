У Бахматюка звинуватили Ситника в знищенні 37 підприємств і 13 тисяч робочих місць

Через півторарічний тиск з боку НАБУ один з найбільших агрохолдингів України був змушений повністю зупинити виробництво на 37 підприємствах, а 13 тисяч працівників втратили роботу.

Про це йде в заяві групи компаній "Укрлендфармінг", розміщеній на офіційному сайті агрохолдингу.

"Замість того, щоб боротися з корупцією топ-чиновників, директор НАБУ Артем Ситник змушує своїх підлеглих боротися з українським виробником. Наслідок цієї війни - це повністю зупинене виробництво на 37 підприємствах групи компаній "Укрлендфармінг", без роботи залишилися 13 000 українців, бюджет тільки за минулий рік недоотримав 1,5 млрд грн податків. Закриваються сучасні ферми, в тому числі - унікальні племінні виробництва. Наслідки для всієї галузі можуть бути просто катастрофічними. Закриваються птахофабрики, виробництво скорочується, а ціни на яйця в Україні стрімко зростають", - заявляє агровиробник.

"Укрлендфармінг" пише, що під загрозою знищення опинилися робочі місця для 30 000 українців, надання соціальної допомоги 706 населених пунктах України, доля 298 000 орендодавців земельних паїв, які співпрацювали з "Укрлендфармінг", що давало їм можливість годувати свої сім'ї. Адже підприємство має 4 000 виробничих об'єктів практично в кожному регіоні країни, великі сучасні елеватори і фабрики, сплатило 7,8 млрд грн податків усіх рівнів тільки за останні 3 роки (в середньому компанією платилося 2-3 млрд податків у рік), виробляє 1,1% ВВП України.

Виробник привів перелік 37 підприємств, виробництво на яких було повністю зупинено внаслідок півторарічного тиску з боку НАБУ і повідомив, що створення 1 робочого місця на новій птахофабриці з урахуванням капітальних інвестицій коштує до 500 тисяч доларів.

"Хто готовий в нинішніх умовах інвестувати в Україну такі кошти, щоб відновити втрачений виробничий і експортний потенціал країни, хто створить заново знищені тисячі робочих місць? Питання риторичне", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше акціонер "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк звинуватив Артема Ситника в неправомірному переслідування з мотивів особистої помсти.

Як відомо, директор НАБУ був визнаний судом винним у вчиненні корупційного правопорушення і внесений до офіційного реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком обвинувачення у цій справі був радник сестри Бахматюка.