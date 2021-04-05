Бахматюк: Україна може залучити 100 млрд доларів на 10 років

Він вважає, що через пандемію, кризи і пов'язані з цим глобальними змінами у світовій економіці, Україна опинилася в тренді, який ми можемо використовувати для суттєвого посилення своїх позицій на світових ринках.

"Україна зараз в аграрному тренді або ширше - в сировинному, зокрема, бачимо, як зросла ціна на залізну руду. Але світ фундаментально зміниться в наступні 3-5 років, в тому числі через цю пандемію", - вважає Бахматюк.

Він також зазначає, що через пандемію і економічні виклики змінюються підходи і засоби комунікації між країнами, створюються нові центри за географічним і політичним принципом.

"Це буде суттєво впливати на економіку. Вже зараз величезне євразійське співтовариство створено Китаєм, Сінгапуром, Кореєю, Японією. Індія тільки не увійшла. Там близько 12-16 країн, де проживає майже 30% населення світу і стільки ж світової економіки. ЄС зі своїми проблемами. США. Росія, яка зараз прибивається до Китаю з різних причин. Ці фактори будуть спрямовувати економічні та політичні речі", - додає Бахматюк.

Другий фактор, на його думку, величезна кількість грошей. Приміром, за перших 100 днів президент США Джо Байден вже дав програму на $ 1,9, трлн і ще фактично затверджено $ 3 трлн. Це 20% від ВВП США та 5% від світового ВВП.

"Що в першу чергу зростає? Те, що ти споживаєш безпосередньо. Тому в цьому тренді знаходяться харчі: зерно, олійні... Це стосується і всіх сировинних речей: буде рости нафта, руда, метали. Тобто Україна зараз в тренді. Наступні три роки Україні, я думаю, не знадобиться зовнішня допомога. Україна, на жаль, була сировинною державою і експортувала навіть своїх людей на роботу. Але зараз це її перевага в короткостроковій перспективі, яку можна використовувати для інноваційних, інфраструктурних речей", - розповідає Олег Бахматюк.

Бахматюк вважає, що під гарантії поставок української сировини на іноземні ринки можна залучити 100 млрд доларів на 10 років.

"Тому ми можемо їм зробити цікаву пропозицію: ви зацікавлені імпортувати нашу продукцію на мільярди доларів? Тоді ми вас запрошуємо в інфраструктурні речі: дороги, мости, порти, приватизацію "Укрзалізниці" та інше. Поки ми не є учасниками цього процесу, а є спостерігачами, в кращому випадку. А тут ми можемо стати суб'єктними, може не сильно, але досить для того, щоб перевести це в економічну площину", - говорить Бахматюк.

Другий напрямок - близький Схід і Північна Африка, Саудівська Аравія. Цей регіон менше, але також цікавий. Але важливо, щоб піднявся рівень економічного добробуту і покращилася інфраструктура життя і можливості кожного.

"Це можна зробити тільки через інвестиційні, інноваційні речі, поліпшення логістичних речей. А далі правильність побудови доданої вартості та просування на ринках. Але це наступний етап і дай Бог до цього дійти. Мені в Еміратах показували фото 40-річної давнини - це була найвідсталіша країна регіону. Та як вона змінилася. Ось ця концентрація можливостей змінила країну", - зазначає власник "Укрлендфармінг".