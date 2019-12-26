Бахматюк вважає, що Богдан "замовив" його через бізнес

Власник найбільшого українського агрохолдингу Ukrlandfarming Олег Бахматюк звинувачує голову Офісу президента Андрія Богдана в "віджимі" його бізнесу, а також у "замовленні" поновлення справи проти нього в НАБУ. Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю виданню Latifundist.com.

Так, бізнесмен прокоментував відновлену НАБУ справу про нібито нецільове використання рефінансування Нацбанку на суму 1,2 млрд грн, яке отримав VAB Банк, яка вже розслідувалася протягом декількох років різними силовими органами і була закрита у зв'язку з відсутністю складу злочину. Справу було поновлено з обвинуваченнями, які спростовуються офіційними звітами Фонду гарантування вкладів, заявами НБУ і даними офіційних експертиз.

"Я вважаю, що мене "замовив" Андрій Богдан - голова Офісу президента. Він диригував цими процесами і щодо Каська, і Ситника. Я зустрічався з ним особисто. Я чув саму риторику. Ми намагалися знайти конструктив. Богдан - диригент і оператор судового процесу проти мене. Джерела в пресі, які ми бачимо, підтверджують, що ці речі мають місце не тільки щодо мене, але і всюди. Я чітко розумію, що це - політично вмотивований процес", - прокоментував Бахматюк.

Бахматюк також не виключає, що таким шляхом хочуть відібрати його бізнес.

"В тому числі я не виключаю, що є рейдерські моменти, тому що компанія велика. Ми розуміємо, що при нестабільній ситуації будуть під загрозою договори оренди, активи, закладені у зовнішніх кредиторів, будуть знецінюватися. Ви ж прекрасно розумієте, що вартість елеватора без землі в 10 разів менше, це стосується і будь-якого іншого активу. Не виключаємо, що це також один з мотивів прийняття рішень проти нашої компанії. Не хотілося б у цьому переконуватися і показувати, хто це зробив. Ми вважаємо це фактором залучення уваги, проявом популізму. Ви бачите, що генпрокурор каже, що буде здійснювати посадки за результатами так званих соціологічних досліджень, це - нонсенс", - зазначив він.

За словами Бахматюка, у відкритій НАБУ справі збіглися інтереси директора НАБУ Артема Ситника та генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

"Артема Ситника цікавить тільки піар, Руслана Рябошапку - теж, адже він розпочав боротьбу з олігархами, до яких я не належу. Ви знаєте, що олігарх - це людина, яка має і політичний вплив, і медійний. У нас велика компанія, я - великий бізнесмен, але не олігарх. Вони підмінюють ці поняття зараз", - розповів Бахматюк.

Раніше бізнесмен заявляв про конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника в цій справі. Суд визнав Ситника винним у корупції - елітний відпочинок за чужий рахунок на мисливській базі. Головним свідком обвинувачення у справі про корупцію Ситника був радник сестри Олега Бахматюка. Артем Ситник внесений до реєстру корупціонерів, зараз в парламенті піднімається питання про його відставку. Члени Ради громадського контролю закликали Артема Ситника дати публічне пояснення своїм діям і прокоментувати своє перебування на посаді керівника антикорупційного органу в такій ситуації.