Бахматюк про рік "війни" з НАБУ: 9000 звільнених, втрата 50% надходжень в бюджет і 0,3% ВВП

За останній рік через дії НАБУ агрохолдинг "Укрлендфармінг" втратив більше, ніж від втрати активів в окупованому Криму та Донецьку в результаті російської агресії. Зокрема, за цей час 9000 українців втратили роботу, податкові надходження від компанії в бюджет країни зменшилися на 50%, а економіка країни втратила 0,3% ВВП.

Про це бізнесмен Олег Бахматюк розповів у колонці для "Української правди".

Він нагадав, що 18 вересня виповнюється рівно рік з моменту відновлення вже розслідуваної і закритої за відсутністю складу злочину справи проти нього.

За його словами, цей рік показав, наскільки недолугою є система прийняття рішень антикорупційними органами і які наслідки цих рішень для держави й для бізнесу.

"Ми бачимо дуже цікаву тенденцію: за минулий рік рівень підтримки НАБУ і діяльності Ситника впав до дна. Лише 1,1% опитаних повністю підтримують діяльність Ситника на цій посаді. НАБУ має рекордні антирейтинги в оцінці роботи, а рівень розчарування суспільства в декларованій владою боротьбі з корупцією в державі чітко дає оцінку роботі цього органу та його керівника", - пише Олег Бахматюк.

Він також зазначив, що не буде стверджувати, що саме ця справа відкрила очі суспільству на справжню цінність перебування Ситника на цій посаді, і на красномовну оцінку українцями ефективності діяльності НАБУ.

"Але справа Писарука і Бахматюка є гарним прикладом, певним маркером того, що антикорупційна система не працює, що вона є лише імітацією бурхливої діяльності окремих чиновників і інструментом боротьби з особистими або політичними ворогами", - додав Бахматюк.

Бахматюк відзначає, що до початку його переслідування НАБУ по справі рефінансування VAB банку, в групі компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" було створено 30 000 робочих місць, сплачені тільки за останні три роки 7,7 млрд грн податків, виробляється 1% ВВП.

"Це тисячі реалізованих для місцевих громад соціальних, інфраструктурних, культурних проектів, це підтримка творчих колективів і дитячих спортивних команд. Це компанія, яку я створював з 1991 року. Як раз тоді, коли один із засновників "Центру протидії корупції" відсиджував 10 років за крадіжки, я активно будував 1800 об'єктів у 20 областях України. Тепер той же ЦПК стверджує, що справа проти мене ніякого впливу на компанію не має. Я можу їх зрозуміти мотиви: люди, які жодного дня не працювали руками або головою в реальному секторі економіки, не розуміють, як тиск на акціонера компанії призводить до обмеження доступу до кредитних ресурсів, обмеження фінансування проектів, вирішення контрагентів мінімізувати свої ризики при роботі з компанією, яку "мочать" силовики", - пише бізнесмен.

Він також перерахував наслідки для економіки і бюджету країни в результаті його переслідування: мінус 9000 робочих місць; закриття близько 20 птахофабрик, комбікормових заводів; зменшення податкових виплат у бюджет на 50%; зменшення виробництва готової продукції на 30%; зменшення фінансування соціальних проектів у регіонах.

"У всьому світі бізнес, який генерує реальний ВВП, підтримується державою. У нас чомусь все навпаки. Ми не претендуємо на підтримку, ми претендуємо хоча б на те, щоб нас почули чиновники у високих кабінетах і оцінили наслідки. А наслідки відчутні не тільки для Бахматюка і його компанії, але і для економіки України - це прямі зменшення надходжень у бюджет. Агрохолдинг "Авангард" під час російської агресії втратив 30% потужностей. Під час особистої війни Ситника зі мною ми втратили 50% потужностей компанії ", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, що справу проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку.

Крім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.