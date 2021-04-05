Бахматюк розповів, як тиск НАБУ вплинув на його агрохолдинг

"Ми зараз 170 млн яйця в місяць виробляємо, а виробляли 300 млн, а в травні - 350 млн! З них - 170 млн у травні ми віддали на експорт, а в цьому місяці відправимо на експорт може 20 млн. Ці шановні, в лапках, розповідають, що коли силова структура "кошмарить" будь-яку економічну структуру, то немає жодних наслідків. Але ось вам наочний приклад. У нас було 7 торгових будинків: у Гонконгу, Сінгапурі, Малайзії, Іраку, Ліберії, Саудівської Аравії і в Дубаї. Ми залишили тільки в Дубаї. Ми витратили на відкриття торгових домів шість років і близько $ 25-30 млн. Але суть навіть не в доларах, а в принципі, тому що ви самі розумієте, що таке зайти на ту територію і довести піковий експорт яйця до 150-170 млн в місяць", - розповідає Олег Бахматюк.

За його словами, через дії НАБУ їм закрили всі кредитні лінії, і компанія була змушена майже повністю закрити експортний напрям.

"Тобто до загальних проблем сектора додалася ще й ця репутаційна війна. Закрили фактично 12 птахофабрик, зараз буде 13-я закрита. Падіння 50% - це більше, ніж втрати від агресії в Криму, Донецьку і Луганську, які склали 35%. Потім ми трохи відновили виробництво, але завдяки діям (директора НАБУ Артема) Ситника знову втратили половину і звільнили близько 5,5 тис. осіб по "Авангарду" і ще близько 7 тис. у тваринництві", - додає Бахматюк.

Крім виробництва курячих яєць, через війну НАБУ з підприємством постраждали й інші напрямки виробництва, заявляє бізнесмен.

"У тваринництві у нас було 52 тис. поголів'я, а зараз - 15,7 тис. залишилося. Тому що воно також потребує обігових коштів, яких у нас, на жаль, немає, тому що закриваються кредитні лінії. Будемо об'єктивні, навряд чи тваринництво вже відновиться. Намагаємося зберегти сільгоспбізнес. Ми сіємо, але всі з цих дій НАБУ вимагають від нас передоплату, тоді як конкуренти мають якусь відстрочку. У нас же все - міндобрива, пальне, засоби захисту рослин - всі по передоплаті. То які результати? - Вже 1,5 роки стоїмо в жорсткому цейтноті, 5 місяців взагалі був постійний шторм, але вижили, працюємо. Зберегли колектив в 17 тис. людей", - зазначає бізнесмен.

Переслідування агрохолдингу, за словами Бахматюка, призвело і до подорожчання яєць в Україні. Так, крім істотного подорожчання кормів та енергоносіїв, на ціну вплинуло і значне скорочення виробництва одного з найбільших агровиробників.

"Ще причина зростання собівартості у нас, коли підприємство виробляє 350 млн яйця в місяць, то це одні постійні витрати на яйце, а коли завдяки діям наших правоохоронних органів вдвічі менше - то вони істотно вище. Це я знову про наше вимушене згортання експорту. "Авангард" міг би додатково експортувати мінімум на $10 млн в місяць, але ці чиновники ніколи в житті не збудували ні одного торгового шляху і не пробували виходити на ринок Сінгапуру чи Гонконгу, де тебе ніхто не знає і тобі не дуже раді. Тому це закриття додало мінімум 20 копійок в собівартість яйця, а може і більше. Я вже не кажу про те, що ми стали платити менше податків", - заявляє бізнесмен.

Також до переслідування аграріїв з боку НАБУ на підприємствах агрохолдингу працювало 32,2 тисячі осіб, розповів Бахматюк.

За півтора роки переслідування агрохолдинг був змушений скоротити близько 13-13,5 тис. людина, закрити 12 птахофабрик, а земельний банк підприємства зменшився на 170 тис. га (до 470-475 тис. га).

"Ще раз повторюся: два основних напрямки - птахівництво і тваринництво, тому що вони мають потребу в кредитних ресурсах. Ця ситуація сталася внаслідок репутаційного терору, який йде на компанію і особисто на мене як акціонера останні півтора року", - резюмує Бахматюк.