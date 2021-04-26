Бахматюк: у наступні 3 роки Україна може обійтися без будь-яких зовнішніх запозичень

За словами бізнесмена, українська економіка поки тримається завдяки сировинному напрямку - аграрному сектору і залізній руді, а також ІТ і громадянам, які працюють за кордоном і перераховують свої кошти в Україну.

"На цих "стовпах" економіка України протримається ще наступні три роки. Але шляхом інтересу до нашої сировини інших держав, зокрема країн Азії (Японія, Корея, Китай, Індонезія, Філіппіни), Україна може отримувати інвестиції наперед і вкладати ці кошти в розвиток територій і елементи доданої вартості, а це інноваційні речі", - говорить бізнесмен.

Також, за його словами, весь світ рухається в бік загальної інфляції. Розвинені країни, такі як ЄС і США, замість боротьби з нею, піднімають рівень доходу населення. І це дає можливість накопичити в економіці надлишкові гроші.

"Наступні три роки Україні не будуть потрібні гроші: залізна руда, зернові та олійні - трендові речі, які забезпечать величезний приплив коштів. Надходження від наших емігрантів, як не дивно, за останній рік зросли на 8% і далі зростають. Розвивається також і ІТ", - зазначає Бахматюк.

Бізнесмен вважає, що скориставшись такими трендами у світовій економіці, Україна зможе зробити економічний ривок.

"Всі говорять про Польщу як про "диво". Але не забувайте, що Польщі вдалося залучити $ 40-50 млрд на самому початку свого розвитку. Чудес не буває - просто треба інвестувати в інфраструктуру, додану вартість і покращувати всі державні інститути: удосконалювати суди, викорінювати корупцію, реформувати державне управління. Принцип приватної власності забезпечить прозорість, відсутність корупції та надходження до бюджету. Якщо вирішиться питання з державними підприємствами (більшість з них необхідно приватизувати), 90% корупції в Україні зникне, тому що ці підприємства є "годівницею" для всіх депутатів, чиновників і Міністрів", - резюмував Бахматюк.