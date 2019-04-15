Бахматюк звинуватив НАБУ в шантажі і тиску

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

За словами Бахматюка, конфлікт з НАБУ вже переріс в особистісний

Власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк звинуватив Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в шантажі і тиску по справі багаторічної давності щодо рефінансування банку, яким він раніше володів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

Зокрема, Бахматюк заявив, що конфлікт з НАБУ вже переріс в особистісний. "Проти нас були порушені кримінальні справи за заявою особи - шантажистки, яка вимагала у нас гроші... І протягом 3,5 р. нас фактично тероризують. При цьому вони не тероризують чиновників НБУ. Спочатку ми були відкриті, давали документи, у тому числі постанови про закриття кримінальних справ, які були попередньо закриті СБУ і Нацполіцією. Але наша відкритість сприймалася як слабкість: чим більше ми давали інформації - тим більше до нас було питань", - сказав Бахматюк.

Він стверджує, що важко доводити свою правоту, коли НАБУ порушує закон.

"Ми стукаємо в двері, розповідаємо, що три з половиною роки не можна розслідувати, розповідаємо, що маски-шоу по тих же самих питаннях треба припиняти, розповідаємо, що людина, за заявою якої порушено справу є аферисткою і шантажисткою, яка управляється саме детективами НАБУ, що вже є службовим злочином, який вони здійснюють. Але на це ніхто не реагує, тому що ми апріорі винні... Ми не боїмося закону, ми боїмося кон'юнктури. Коли ми звертаємося до суду, суд боїться НАБУ, тому що НАБУ знає все про суддів, про їхні можливості, колишнє життя. І ти стоїш в нерівних умовах", - зазначив Бахматюк.

Як відомо, 3,5 роки тому НАБУ відновило справу за епізодом рефінансування на 1,2 млрд грн, хоча вона вже була розслідувана більше чотирьох років тому поліцією і СБУ і після тисячі допитів було закрита. Сам Бахматюк стверджує, що кредит рефінансування його банку "Ві Ей Бі" не виходив і про це було складено акти.

За словами Бахматюка, представник ГО "Фонд порятунку проблемних вкладників" Ірена Росс, яка ініціювала відновлення справи, і є "шантажисткою", яка повністю управляється детективами НАБУ.