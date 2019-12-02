Бахматюк ніколи не переховувався від слідства, - юристи

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Захист стверджує, що НАБУ незаконно призначила Бахматюку безоплатних адвокатів

Бізнесмен Олег Бахматюк ніколи не переховувався від слідства, про його місцезнаходження офіційно повідомлені правоохоронні органи. Про це заявили адвокати Бахматюка у справі рефінансування VAB банку на прес-конференції на тему "Недопущення адвокатів до матеріалів справи Писарука - Бахматюка" 2 грудня.

Захист стверджує, що в рамках кримінального провадження здійснюється політичний тиск на їхнього підзахисного, який жодним чином не ховається від слідства. Крім того, що захист не допускають в порушення закону до ознайомлення з матеріалами справи та не повідомляють, в чому саме обвинувачується підзахисний, НАБУ без згоди їх підзахисного призначило "своїх" безкоштовних адвокатів, заявили юристи.

Адвокат Олексій Шевчук сказав, зокрема, що інформація, необхідна для захисту, чомусь "приховується" НАБУ.

"І при цьому НАБУ, якому було публічно повідомлено про місцезнаходження Бахматюка, влаштувало якусь дивну піар-акцію щодо нібито приховування останнього від правоохоронних органів та ухилення від процесуальних дій, - зазначив юрист. - Він не знаходиться, ніколи не перебував, і не є зараз у міжнародному розшуку. Нами, як адвокатами, було повідомлено про місцезнаходження Олега Бахматюка - це Австрія, де він знаходиться ще з початку осені, коли він не мав ніякого процесуального статусу і ніяких обмежень по виїзду з території України".

Шевчук заявив, що Бахматюк ніколи не мав ніякого статусу в кримінальному розслідуванні, ніколи не викликався в органи, що здійснюють досудове розслідування, і жодним чином не міг повідомити і знати, що відбувається у справі, так як він не є причетним до цієї справи і не є стороною справи.

Юрист Тетяна Козаченко в свою чергу заявила, що їм стало відомо, що Бахматюку Національне антикорупційне бюро призначило безкоштовних адвокатів у справі про рефінансування VAB банку, що суперечить чинному законодавству, у зв'язку з наявністю власних правозахисників.

"Як стало відомо з відповіді НАБУ, призначені безкоштовні адвокати", - повідомила Козаченко.

За її словами, при наявності адвокатів, тим більше, що про них повідомлені і НАБУ, і САП, а також ВАКС, неможливо призначати за рахунок держави інших адвокатів. Козаченко пояснила, що це робиться тільки з однією метою: "штучного отримання процесуальних рішень для того, що б ні сторона захисту, ні особи, яких звинувачують у вчиненні правопорушення, не могли надати документи для проведення неупередженого слідства".

Захисники стверджують, що були позбавлені можливості ознайомитися з матеріалами справи - НАБУ "в грубій формі" їм відмовляли у їх законному праві. Захисники були змушені звернутися з скаргою в Управління внутрішнього контролю НАБУ.

"Ми зробили офіційні запити в НАБУ. І на сьогодні, прямо зараз, годину тому, ми отримали відповіді, відповідно, про які вони повідомлені, що ми є захисниками-адвокатами, але готові надати нам документи для ознайомлення з матеріалами справи, в частині, в якій вони можуть вважати за потрібне, не раніше 20 грудня", - кажуть адвокати.

За словами Тетяни Козаченко, це означає, що ще протягом трьох тижнів адвокати будуть позбавлені інформації, надання якої є обов'язком правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше адвокати Олега Бахматюка заявляли, що висновки офіційних експертиз, звіти Фонду гарантування вкладів і НБУ повністю спростовують звинувачення НАБУ по справі Писарука-Бахматюка, а у відкритті самого провадження проти бізнесмена є очевидні політичні мотиви.