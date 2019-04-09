Бахматюк: у НАБУ є конфлікт інтересів у справі моїх банків

Олег Бахматюк, власник одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", заявив про конфлікт інтересів НАБУ по справі про рефінансування банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю УНІАН.

Зокрема, бізнесмен заявив, що Національне антикорупційне бюро три з половиною роки тому відновило справу за епізодом рефінансування на 1,2 мільярда гривень, що є правовим свавіллям, адже ця справа вже була розслідувана більше чотирьох років тому. Нею займалися Слідче управління поліції, Служба безпеки України під наглядом прокурора. Справа нараховувала десятки-сотні томів, було проведено тисячі допитів, і справу було процесуально закрито.

"Але це повний правове беззаконня, вони не мали на це права. Це пряме порушення закону "маски-шоу стоп", - вважає Бахматюк.

Він розповів, що НАБУ спровокували конфлікт інтересів у цій справі: "З'являється якась Ірена Росс (представник ГО "Фонд порятунку проблемних вкладників"), якою повністю керують детективи НАБУ, і ініціює відновлення справи. Ірена Росс є шантажисткою, вона вимагала гроші в обмін на свою увагу до моєї особистості. Зараз втекла в Європу під поручительство одного з народних депутатів, який так само щільно співпрацює з НАБУ. І вони фактично спровокували конфлікт інтересів, в результаті якого у справу знову змушений був втрутитися генеральний прокурор".

Бізнесмен вважає, що для НАБУ презумпція невинуватості не працює. Він зазначив, що кредит рефінансування з банку не виходив, про це було складено акти.

"Наведені факти - це внутрішні банківські проводки. Я зустрічався з керівництвом НАБУ кілька разів, хотів донести об'єктивну ситуацію, але потім зрозумів, що розуміння немає. Три з половиною роки розслідується справа. Чим більше ми йдемо назустріч, тим ширшим стає матеріал. Відкритість сприймалася як слабкість, і ми почали відповідати через своїх юристів. І на якомусь етапі це вже перейшло в особистий конфлікт, який нічим не обґрунтований".

Бізнесмен розповів, що рівно через чотири дні після того, як генпрокурор Луценко змінив підслідність справи, детектив НАБУ відкриває нову кримінальну справу проти "Віейбі Банку" при тій самій фабулі, з тим же формулюванням.

"Тепер живуть дві однакові справи: одна підслідна Генеральній прокуратурі, інша - НАБУ. Тобто ця нескінченна пісня. І ми не маємо можливості захиститися законним шляхом", - розповів Бахматюк.

Олег Бахматюк - власник власник банків "Віейбі Банк" та "Фінансова ініціатива", які були одними з найбільших одержувачів рефінансування від Національного банку в 2014 році. Бахматюк висунув пропозицію по виплаті кредиту на умовах реструктуризації кредиту і чекає відповіді від НБУ. Також Бахматюку належить група компаній "Укрлендфармінг". "Укрлендфармінг" виробляє 1% ВВП країни і створив 30 тис. робочих місць у всіх регіонах України.