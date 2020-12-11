Бахматюк: НАБУ боїться мене допитувати, адже справу доведеться закрити

Бізнесмен Олег Бахматюк заявив, що готовий відповісти на всі питання детективів НАБУ, але за більш ніж рік слідства його так і не захотіли допитати, адже справа розвалюється.

Про це йдеться в заяві бізнесмена, розміщеному на офіційному сайті "Укрлендфармінг".

Бахматюк зазначає, що закриту справу, яку реанімував для НАБУ колишній заступник генпрокурора Віталій Касько, навіть не ознайомившись із матеріалами, стосується в першу чергу колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука, про що НАБУ ніколи не згадує, бо він був чиновником МВФ і має на Заході високу репутацію, а також самого бізнесмена, як колишнього акціонера "Віейбі Банку".

Причому додає Бахматюк, в цій справі НАБУ так і не встановило жодного злочинного наміру, ні завданих збитків, і не проводить допитів обвинувачених, адже справа розвалюється.

З заяви НАБУ слідує, вважає бізнесмен, що головною проблемою для детективів у цій справі є не відсутність доказів, а те, що вони не можуть екстрадувати Бахматюка.

"При цьому тільки Бахматюк дуже хоче, щоб НАБУ його допитало. І у мене є пояснення, чому НАБУ цього допиту дуже боїться ", - пише бізнесмен.

Він також нагадав, що не перебуває в міжнародному розшуку, не ховається від слідства, офіційно повідомив НАБУ і іншим слідчим органам про своє фактичне місцезнаходження, а правоохоронні органи Австрії цю інформацію офіційно підтвердили.

"Щобільше, я все чекаю офіційного візиту детективів НАБУ, готовий і хочу відповісти на будь-які їхні питання. І марно чекаю цього вже рік і 2 місяці", - заявляє Бахматюк.

Бізнесмен вважає, що "екстрадиційний" хайп навколо цієї справи роздутий НАБУ саме тому, що немає ніяких реальних результатів розслідування, і таким чином НАБУ намагається перекласти відповідальність на інші, не пов'язані з розслідуванням, органи і міжнародні правоохоронні структури.

"Судячи з їхніх заяв, "не такими" вони вважають і рішення прокуратури не порушувати міжнародні конвенції. "Не такі" для НАБУ і Інтерпол. Хоча всі ці структури не беруть потрібного НАБУ рішення з однієї причини: оскільки це стосується порушення норм міжнародного співробітництва. І безпосередньо стосується порушення прав людини, і є сферою розгляду ЄСПЛ ", - переконаний бізнесмен.

Бахматюк заявив, що надалі очікує візиту детективів НАБУ в офіційно відоме їм місце перебування, де в рамках міжнародного співробітництва відповідно до встановлених законодавством процедур готовий дати відповіді на питання НАБУ до нього.

"Всі інші "відмазки" обґрунтовано буду вважати замилюванням очей українському суспільству і спробами НАБУ "повісити" провал розслідування на інші, причетні до цього слідству, українські та міжнародні слідчі органи та правоохоронні структури", - резюмував він.

Нагадаємо, справу НАБУ проти Олександра Писарука і Олега Бахматюка стосується нібито нецільового використання стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком VAB Банку Олега Бахматюка.

Національний банк вже спростував ці звинувачення, довівши, що вся сума рефінансування, 1,2 мільярда гривень, пішла на виплати коштів 80 тисячам вкладників, як і передбачала ця програма. Це підтверджується й результатами перевірки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.