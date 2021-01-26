Бахматюк: у світі буде профіцит м'яса, тваринництво потребує підтримки держави

Власник "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів, як пандемія і світова економічна криза призводить до збитковості українських виробників продукції тваринництва і якою має бути роль держави у подоланні негативних наслідків кризи для галузі.

Про це Бахматюк розповів в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, від пандемії найбільше постраждали переробники - виробники свинини, м'яса птиці, яєць, яловичини. Крім того, 2020 рік був гірший за обсягом зібраного врожаю за останні 5-7 років.

"Але зараз внаслідок світової інфляції, коли зростає попит на сировину, в першу чергу, з боку Китаю та Азіатського простору, вони можуть бути в нулі або навіть невеликому плюсі. А ось у переробників ситуація набагато гірше, оскільки попит падає, зовнішні ринки закриваються, виникає потреба в додаткових інвестиціях. Відповідно, виробники продукції тваринництва змушені піднімати ціни. Але населення не стає багатшим. Тому переробники однозначно будуть збитковими, можливо, навіть дійде до банкрутства", - вважає бізнесмен.

Також він вважає, що у світі буде профіцит м'яса птиці, свинини, яловичини, яєць.

"Якщо ви подивитеся аналіз "Радабанк" (це один з найбільш сильних аналітиків в аграрному секторі"), він передбачає криза в напрямку птахівництва, виробництва свинини (у тому числі шляхом того, що Китай почав відновлювати власне виробництво свинини, а у них це дотаційний вид діяльності). Тому треба намагатися максимально зберегти ті потужності, що у нас залишилися", - говорить Бахматюк.

На його думку, що велику рогату худобу ми вже втратили. Промислового виробництва майже немає, це вимагає великих капітальних інвестицій і підтримки держави, яка, на жаль, відсутній.

"А це дуже погано, оскільки знищуються можливості створення доданої вартості, про яку ми з вами говорили. Тому зараз дуже важлива роль держави як регулятора, як модератора на зовнішніх ринках", - додає бізнесмен.

Перспективними ринками для української аграрної продукції бізнесмен вважає Близький Схід і Північну Африку, де Україна вже займає одну з лідируючих позицій, а також надзвичайно перспективні азіатські ринки.

"Зараз, ви знаєте, створена вільна економічна зона між двадцятьма великими державами - це Китай, Японія, Південна Корея, Малайзія, Індонезія, Сінгапур, В'єтнам, Філіппіни, Австралія, Нова Зеландія. Вони займають тридцять відсотків світової економіки, там живе 2,2 мільярда осіб. І, однозначно, ця економічна зона - буде нашим основним ринком за величиною. І це ринок не лише сировини, але й економічних можливостей. Яка саме українська продукція може їх зацікавити? Які можливості треба використовувати нашій країні? Зараз тільки зернова група, олійна група і, звичайно, руда. В майбутньому - це м'ясо курки, яйця, свинина, яловичина - ті продукти, які зараз цікавлять ці ринки", - зазначив бізнесмен.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, займається вирощуванням зернових та олійних культур, виробництвом насіння, тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL).

Підприємства групи компаній працюють в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України і є одним з найбільших платників податків в Україні.

Нещодавно агрохолдинг заявив про вимушене закриття 37 своїх підприємств і скорочення 13 000 працівників внаслідок тиску на підприємство з боку НАБУ.