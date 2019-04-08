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Бахматюк: здається, що НАБУ створено для того, щоб кошмарити бізнес

Новини » Економіка    08.04.2019 - 11:50
Бахматюк: здається, що НАБУ створено для того, щоб кошмарити бізнес
Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

Бахматюк розповів про утиски з боку правоохоронних органів

Олег Бахматюк, власник "Укрлендфармінг", одного з найбільших українських агрохолдингів, заявив про утиски з боку правоохоронних органів і конфлікт інтересів в НАБУ, через що в справу змушений був втрутитися генеральний прокурор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його інтерв'ю.

Раніше в ЗМІ було опубліковано матеріал, в якому Бахматюка, власника аграрної компанії, яка є одним з найбільших платників податків в Україні, звинуватили в розкраданні кредиту на 1,2 млрд грн, виданого Нацбанком "VAB банку". Бахматюк у свою чергу спростував ці звинувачення.

Зокрема, він заявив, що у матеріалі наводяться факти, які не були пов'язані між собою. Слідчий НАБУ надав Центру протидії корупції дані з різних періодів. Ця справа вже була досліджена більше чотирьох років тому. Ним займалися Слідче управління поліції, Служба безпеки України під наглядом прокурора. Справа налічувала десятки-сотні томів, було проведено тисячу допитів. Зрештою, справу було процесуально закрито.

Пізніше Національне антикорупційне бюро три з половиною роки тому відновило справу за епізодом рефінансування на 1,2 мільярда гривень.

"Але це повне правове беззаконня, вони не мали на це права, - розповів Олег Бахматюк. - Це пряме порушення закону "маски-шоу стоп". Виглядала ситуація так. З’являється така собі Ірена Росс (представник ГО "Фонд порятунку проблемних вкладників"), якою повністю керують детективи НАБУ, й ініціює відновлення справи. Ірена Росс є шантажисткою, вона вимагала гроші в обмін на свою увагу до моєї особи. Зараз втекла в Європу під поруку одного з народних депутатів, який так само щільно співпрацює з НАБУ. І вони фактично спровокували конфлікт інтересів, в результаті якого у справу знову вимушений був втрутитись генеральний прокурор".

Також бізнесмен заявив, що НАБУ три з половиною роки фактично тероризує його компанії, і за цей час було проведено близько тисячі допитів і обшуків.

"За цей час у них розвалилися всі аргументи. Мені вже здається, що НАБУ створене спеціально для того, щоб кошмарити бізнес, прикриваючись категоріями "чиновник А-класу". Вони щось говорять про підозри першому заступнику НБУ, але мені цікаво, скільки разів його допитували".

Олег Бахматюк - власник агрохолдингу "Укрлендфармінг", де працює близько 300 тис. людей, який виробляє 1% ВВП України. Також Бахматюк є власником банків "ВіЕйБі Банк" та "Фінансова ініціатива", які були одними з найбільших одержувачів рефінансування від Національного банку в 2014 році. Бахматюк був єдиним з власників банків, постраждалих внаслідок "банківської зачистки" голови НБУ, який висунув пропозицію щодо виплати боргу на умовах розстрочки виплат за зобов'язаннями. Відповіді від НБУ про реструктуризацію кредитів підприємець так і не отримав.

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