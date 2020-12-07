Бахматюк: готовий бути волонтером у переговорах щодо залучення інвестицій в інтересах України

Власник "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів, як створення найбільшого світового економічного співтовариства в азійському регіоні відкриває вікно можливостей для багатомільярдних інвестицій в Україну.

Про це бізнесмен розповів в інтерв'ю "112 каналу".

За його словами, новина про створення найбільшого світового економічного співтовариства, так званого ВРЕП (Всебічне регіональне економічне партнерство), пройшла майже непоміченою для українських ЗМІ, хоча створення вільної економічної зони 16 країнами Азії, про що було оголошено 15 листопада 2020 року в Ханої, відкриває вікно можливостей для України залучення багатомільярдних інвестицій

"У чому суть цього економічного союзу (показово, що він стався в момент, коли вибори у США вже відбулися, але переможця ще не визначили)? У світі з'явився величезний центр економічного і політичного впливу. Це приблизно 2,2 млрд людей, що живуть на цих територіях, це близько 30% світової економіки, а головне - цей регіон значно менше інших регіонів світу страждає від наслідків пандемії. Він почав період росту, і цей регіон називають єдиним драйвером зростання світового ВВП", - зазначає Олег Бахматюк.

На його думку, поява цього конгломерату несе певну загрозу нашим товарам, оскільки будуть відповідні преференції для тих територій, які входять у це об'єднання.

"Але є й інша сторона, яку треба враховувати: це об'єднання найбільших суверенних фондів. Китай - це 3,7 трильйона доларів, Японія - 700 млрд, Сінгапур - 750, Корея - 600. У сукупності суверенні фонди або фонди національної стабільності, управляють приблизно 10 трильйонів доларів. Враховуючи, що пандемія стимулювала емісію грошей для підтримки економіки у світову фінансову систему, залучено величезну кількість ресурсу. Відповідно, ці суверенні фонди будуть знецінюватися", - додав Бахматюк.

Так, він зазначає, що є ще одна сторона: якщо подивитися на структуру експорту України, ми перетворюємося в експортера залізної руди (переважно в Китай), кукурудзи, пшениці й соняшникової олії.

"Ми перетворюємося в сировинну державу, швидше за все сировина наступні два роки буде становити до 80% ВВП. І ці суверенні фонди, а я це знаю безпосередньо від менеджерів, у них виникає питання вкладати інвестиції в території, які будуть поставляти важливий сировинний ресурс для їх держав. Ми повністю потрапляємо в тренд", - зазначає бізнесмен.

Також Бахматюк оцінює експортні можливості для України на цих ринках в 5-10 млрд доларів на рік.

"У такий товарний потік можна спокійно взяти 20-30 млрд доларів, а можливо, і до 50, інвестування в державні папери. Єдина умова, треба гарантувати стабільний потік і якість, навіть ціна не має значення. Але Україну сьогодні на цих ринках не є модератори. Не можна увійти в приміщення, не відкривши двері. На цьому напрямку не працює команда людей, яка вела б політичні та економічні переговори. Але зараз вікно можливостей для України відкрито, і ситуація сприятлива для нас", - заявив Бахматюк.

Такі ж можливості для України можуть надати й ринки Близького Сходу, зокрема Саудівської Аравії, де також можливо проводити переговори із залучення фінансів під постачання продовольства з України.

Бахматюк заявив, що готовий працювати волонтером на державу в таких переговорах. "Мені шкода буде, якщо Україна не приверне цю можливість. Тому що від цього виграє кожен українець", - заявив бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Олег Бахматюк розповів, як йому довелося прожити в Китаї 244 дні, щоб презентувати Україну в Китаї й відкрити китайський ринок для української продукції.