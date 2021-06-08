Бахматюк: держава повинна дотувати тільки дрібних фермерів і приватників

Бізнесмен вважає, що підтримка дрібних фермерів повинна бути основою державної програми підтримки, бо це в першу чергу соціальний проект зайнятості. Середній аграрний бізнес своєю чергою здатний повністю покрити потреби країни в продовольстві. Функція ж великого агробізнесу - зовнішні ринки і залучення багатомільярдних інвестицій в країну при правильній державній політиці.

"Фермери або приватники - в Європі це соціально-політичний проект зайнятості населення. Щоб люди не виїжджали в таке місто, як Відень, наприклад, їм надаються умови для комфортного проживання в сільській місцевості. І плюс держава дає йому гроші на підтримку як виробника - на гектар або якісь інші програми. Це така політика. Україна повинна проводити таку політику до дрібних виробників", - заявив Бахматюк.

За його словами, це забезпечить зайнятістю до 5-7 мільйонів людей.

"Це важливий процес, це соціальний процес. Туди має йти 100% дотацій. Туди повинна йти максимальна підтримка держави з кредитування. Тому що так в принципі правильно", - вважає він.

Середній же бізнес, за словами Бахматюка, може забезпечити продуктовий баланс країни.

"Україні, щоб забезпечити себе харчами повністю, потрібно 20% від того, що вона виробляє". 20-30% - це наш продуктовий баланс. Це безпека - щоб у нас було, що їсти. Тому що гроші не мають ніякого значення - має значення, що ти за них можеш купити". - зазначає Бахматюк.

Великий агробізнес, на думку бізнесмена, може допомогти Україні вирішити стратегічні завдання.

"Ми експортуємо в Японію, в Корею, в Китай, в Індонезію, на Близький Схід - Єгипет, Саудівська Аравія, Катар. Європейський Союз: це Італія, Іспанія... ми насправді йдемо зараз в сировинній зоні. А можемо йти в продукти з доданою вартістю. Те ж яйце - це продукт з доданою вартістю. Тому що це яйце, яке перероблено через комбікорм, через людей, через зарплати, через інновації в продукт. Далі йде яєчний порошок, який ми теж експортуємо. І на кожному етапі додана вартість, що додає? Вона додає соціальне навантаження і податковий супровід. Тобто ти платиш більше податків і більше береш на роботу людей. Це те, що роблять всі нормальні країни і на що ми теж повинні переходити - до протеїнової ланцюжку. І експортувати її. Тому що в світі немає дефіциту зерна. У світі є дефіцит протеїну. І цей протеїновий ланцюжок - це майбутнє", - переконаний бізнесмен.

Нагадаємо, "Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, який займається вирощуванням зернових і олійних культур, Насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства Групи компаній працюють у 600 населених пунктах у 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.