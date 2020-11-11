Бахматюк: фігурантів справи проти мене НАБУ за рік викликало на допит лише раз

Бізнесмен Олег Бахматюк розповів, що у справі проти нього та екс-заступника голови НБУ Олександра Писарука, що стосується надання кредиту рефінансування VAB банку, слідчі НАБУ провели лише по одному допиту за весь рік, а його самого жодного разу не допитали.

Про це бізнесмен заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За його словами, за рік слідство провело лише по одному допиту його менеджерів компанії і тільки один допит Олександра Писарука, а самого Бахматюка жодного разу не допитали, хоча у НАБУ є всі можливості це зробити.

"Мій "спільник" Писарук заплатив 5 мільйонів гривень – і випущений під особисту поруку. Ну, "спільник" у лапках, який “вкрав” зі мною 1.2 мільярда гривень, по версії НАБУ. Живе і працює в Україні. Моїх менеджерів, 15 осіб, закрили і чмирили компанію. З усіх тих менеджерів – знаєте, скільки раз людей допитали за рік? Один раз. Знаєте, скільки Писарука за рік допитали? Один раз. А що ж так?", - розповідає бізнесмен.

Бахматюк також заявив, що його самого НАБУ взагалі не допитувало жодного разу, хоча про його місцезнаходження в Австрії НАБУ офіційно повідомлено.

"Мої адвокати звертаються: "Ми тут". Ми через віденську прокуратуру звернулися до Інтерполу і до української прокуратури: сказали "ми тут". І згідно з міжнародною конвенцією, я тут офіційно перебуваю по статусу. Це моє право як громадянина України, як просто людини, моє право по ЄСПЧ. І я кажу: будь ласка, я готовий давати свідчення, - заявляє бізнесмен. - Вони, по закону, мають делегувати австрійській прокуратурі мене допитати, поставити питання, але я буду в європейській державі, з нормальним адвокатом, без пересмикування. За рік можна було 20 раз мене допитати", - додав бізнесмен.

За його словами, НАБУ просто боїться згадувати прізвище другого фігуранта справи, Олександра Писарука, тому, що він був представником МВФ в Україні, але без нього справа фактично розвалюється.

"Мій "спільник" - це виконуючий обов’язки голови Національного банку, коли Гонтарева була в отпуску, Писарук, який зібрав нараду у себе в кабінеті, запросив акціонера, запросив голову спостережної ради, голову правління, усіх директорів департаменту. І він зібрав нараду – це був “зговір” якраз на 1.2 мільярда гривень. Це людина, яка фактично вивела мій банк із ринку: це те, про що ми з вами говорили. Так насправді ви чули хоч один раз від Ситника, від Шабуніна - від усіх цих "шановних" людей - фамілію Писарук? Дивно. Бо Бахматюк не чиновник. Я ніколи не був чиновником, я ніколи не був депутатом, я ніколи не був міністром. Я не підпадаю під категорію "чиновник", я не є державний службовець. Державний службовець у моїй справі є Олександр Писарук. А знаєте чому? Тому що Олександр Писарук 3 роки був представником МВФ в Україні. І фактично сказати, що я вступив у зговір із Писаруком... Бо він же основний чинник. Я ж постійно кажу Шабуніну, Ситнику: немає ніякої справи Бахматюка. Це настільки підміна понять…" - зазначає Бахматюк.

Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка було відновлено і розслідується НАБУ з 2019 року, хоча було закрито слідчими органами і рішеннями судів через відсутність складу злочину. Воно стосується надання кредиту рефінансування VAB банку Олега Бахматюка, який під контролем НБУ пішов на виплати вкладникам банку під час так званого "банкопаду" 2015 року.