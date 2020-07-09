Бахматюк: справу VAB сфальсифікували, і Ситник це знає

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

Бахматюк викликав Ситника на публічну дискусію по цій справі

Бізнесмен, власник агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк викликав директора НАБУ Артема Ситника на публічну дискусію по фальсифікаціям справи VAB банку і заявив, що справи по банку, які за поданням НАБУ подаються в апеляційну інстанцію Вищого антикорупційного суду, потрапляють до однієї трійки суддів, що неможливо при автоматизованому розподілі справ.

Про це Бахматюк написав у своєму блозі на "Українській правді", коментуючи рішення Печерського районного суду, який визнав відкриття справи проти нього та колишнього заступника голови НБУ Олександра Писарука незаконним.

"Окремо хотів би зупинитися на тому, як працює апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду. Спочатку, попри рішення першої інстанції, апеляція виносить рішення про моє заочний арешт, хоча перед тим в ідентичному справі заочний арешт було відмовлено Клюєву і Клименко. А далі відбуваються ще цікавіші речі: через електронний розподіл справ саме ця трійка суддів, яка винесла проти мене незаконне рішення, отримує таку ж справу проти моєї сестри, потім ще одну справу проти екс-керівника VAB-банку. А тепер ці ж судді розглядатимуть апеляцію САП на справу щодо рішення Печерського суду. За дивним збігом обставин до трійці одних і тих же суддів потраплять 100% справ, пов'язаних зі мною. Бувають такі збіги? Питання риторичне", - пише Бахматюк.

Також бізнесмен заявив, що директор НАБУ Артем Ситник уникає публічної дискусії з ним про факти фальсифікації справ по VAB банку, акціонером якого він був.

Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка, яке було повторно відкрито НАБУ в порушення норм чинного законодавства, як визначив суд, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB банком.

Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростували звинувачення НАБУ.