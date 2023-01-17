В многократно закрытом деле "Роттердам+" возобновились манипуляции, - адвокат

"Вчера, на 327 дне войны, детективы НАБУ объявили об окончании расследования второго эпизода уже многократно закрытого дела Роттердам+, искусственно начатого всего 3 месяца назад, то есть на 245-й день войны. Досудебное расследование прекращено, потому что никаких результатов оно не дало и даже теоретически дать не могло. По всей видимости, не было установлено ни одного реального факта правонарушения, как не было его установлено за все 6 лет расследования в первичном производстве", - заявил адвокат.

Он также напомнил, что история дела началась весной 2017 года.

"В течение 6 лет следствие пыталось найти хоть какой-то намек на правонарушение в, к тому моменту медийно раскрученном, уголовном производстве "Роттердам+". За 6 лет было проведено десятки экспертиз, в том числе с привлечением международных экспертов. Ни одна из них не установила ущерб от действия формулы "Роттердам+". Все авторитетные государственные институты судебных экспертиз подтвердили законность и обоснованность применения формулы "Роттердам+" - как с юридической, так и экономической точки зрения", - подчеркнул адвокат.

Собрано десятки томов дела, в которых не оказалось доказательств нарушения действующего законодательства. По его словам, проводились исследования Антимонопольного комитета, комплексные экспертизы СБУ - и все они закончились одним итогом - формула "Роттердам+" была признана законной и обоснованной.

"И вот после решения этой авторитетной судебной инстанции, созданной при поддержке западных союзников Украины, НАБУ предпринимает попытку заново начать расследование, по сути того же дела, потому как по первому делу законные сроки расследования давно истекли. Новое расследование, по которому подозрения НАБУ объявило 15 людям, длилось 82 дня. За 82 дня можно завершить такое расследование только если ничего не планировалось расследовать. Такой срок подтверждает, что второе дело создано искусственно для сохранения процесса в целом, и доказательств из первого процесса в частности", - добавил Трекке.

По его мнению, новости про окончание расследования второго дела оказались манипуляцией НАБУ с целью вернуть в жизнь давно и многократно закрытое дело "Роттердам+".

Напомним, 21 сентября 2022 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла окончательное решение о законности закрытия "Роттердам+".

Суд подтвердил, что в деле нет состава преступления и что оно закрыто законно и обоснованно.