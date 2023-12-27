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Многократный чемпион НБА установил печальный антирекорд

Детройт, Среда 27 декабря 2023 13:00
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Многократный чемпион НБА установил печальный антирекорд Фото: "Пистонс" попали в игровую яму (freep.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашнее поражение от "Бруклина" в регулярном первенстве Национальной баскетбольной ассоциации стало особенным в отрицательном значении для "Детройт Пистонс". Мичиганцы обновили показатель наибольшего количества поражений подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

Неудача против "Нетс" – 27-е подряд поражение для команды Монти Уильямса. "Пистонс" последний раз побеждали еще в конце октября.

"Детройт" отобрал сомнительное лидерство у "Кливленда" и "Филадельфии". Те проиграли по 26 матчей без перерывов в сезонах 2010/11 и 2013/14 соответственно. "Севенти Сиксерс" до сих пор принадлежит абсолютный антирекорд поражений – 28 поединков, растянувшихся на два сезона (2014/15, 2015/16).

"Пистонс" сейчас занимают последнее место в Восточной конференции НБА. В нынешней кампании мичиганцы одержали всего 2 победы – над "Шарлоттом" и "Чикаго". В этом году "Детройт" проведет еще два поединка. Соперниками подопечных Уильямса станут "Бостон" (28 декабря) и "Торонто" (30 декабря).

Что известно о "Детройт Пистонс"

Основанный в 1941 баскетбольный клуб. Сначала базировался в Индиане и назывался "Форт-Уэйн Пистонс", а в 1957-м команда переехала в Детройт.

Завоевали 5 чемпионских титулов, в том числе дважды триумфовали в Национальной баскетбольной лиге и трижды – в НБА. Лучшим периодом в истории остается "Эра Плохих Парней" в конце 80-х. Физический и агрессивный игровой стиль тогда позволил завоевать чемпионские перстни два сезона подряд (1988/89, 1989/90).

Последняя пока вспышка – 2004 год. Тогда "Пистонс" в финальной серии ассоциации разгромили "Лейкерс" Брайанта и О'Нила (4:1). Тренером команды был Ларри Браун.

К слову, ранее подготовили подборку новых спортивных сериалов на праздники.

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