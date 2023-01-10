RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во многих областях лимиты уже превышены. Какая ситуация со светом в Украине сейчас

Фото: какая ситуация со светом в Украине сейчас (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во многих областях лимиты потребления электроэнергии уже превышены, поэтому применяются аварийные отключения. Потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения. Также в отдельных регионах из-за неблагоприятных метеоусловий (порывистый ветер) есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы", - говорится в сообщении.

К тому же, как отметили в "Укрэнерго", в прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей вследствие высокой активности боевых действий.

В компании обратились к украинцам с просьбой умно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно.

"Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений", - добавили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, до 10 утра в Киеве и области, а также в Одесской и Днепровской областях сегодня, 10 января, были введены почасовые отключения электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла