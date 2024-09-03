Более 180 раненых и 41 жертва. РФ ударила баллистикой по учебному заведению Полтавы

Реакция Зеленского

"Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больнице. Было частично разрушено одно из зданий Института связи", - сообщил Зеленский.

По его словам, люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. Есть много погибших.

"По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким", - сказал президент.

Глава государства рассказал, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

"Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, спасает жизнь. Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не на складе", - акцентировал Зеленский.

Он в очередной раз напомнил партнерам, что Украине нужно разрешение от партнеров на нанесение дальнобойных ударов западным оружием по РФ, что сможет защитить от российского террора. Он подчеркнул, что это нужно "сейчас, а не когда-то потом".

"Каждый день промедления - это, к сожалению, гибель людей. Вечная память всем, чьи жизни унесены Россией!" - добавил Зеленский.

Что говорят в Минобороны

В Министерстве параллельно заявили, что "сегодня Полтава переживает страшный день". Там также подтвердили, что российский агрессор нанес варварский удар по учебному заведению города.

"По имеющейся информации, враг использовал две баллистические ракеты. Временный промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застав людей в момент эвакуации в бомбоубежище", - говорят в ведомстве.

Там проинформировали, что частично разрушено одно из зданий института, многие оказались под завалами. Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. В настоящее время спасатели продолжают работу.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Эта трагедия - очередное свидетельство коварства врага, который не останавливается ни перед какими преступлениями, пытаясь запугать украинцев. Призываем всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Любые спекуляции на этой трагедии недопустимы", - добавили в Минобороны.

Данные от МВД

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, сейчас оперативные службы работают на месте вражеского удара по учебному заведению в Полтаве. Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов. Всех пострадавших передают врачам для оказания медицинской помощи.

Клименко сообщил, что вблизи места попадания расположен жилмассив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады. Сейчас полиция проводит поквартирный обход - проверяют, нет ли пострадавших. Уже зафиксировано около сотни заявлений о поврежденном имуществе.

"Работы продолжаются. Спасательные службы с учетом составляющей безопасности будут работать, пока не убедимся, что деблокировали из-под завалов всех", - написал Клименко.

Верховная Рада почтила память погибших

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко рассказал, что Верховная Рада, которая сегодня собралась на пленарное заседание, почтила минутой молчания погибших в Полтаве.

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