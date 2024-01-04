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Богатые будут платить больше: в Украине хотят изменить шкалу налогов с граждан

Фото: богатые будут платить больше налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная стратегия доходов Украины предусматривает возврат к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы.

Об этом сказала заместитель министра финансов Светлана Воробей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на мероприятие Центра экономической стратегии (ЦЭС).

По ее словам, в основе лежит европейский принцип, который кратко звучит так: "Богатые платят больше".

"Это такой сленговый принцип, который закладывают наши европейские партнеры", - сказала она.

В то же время Воробей признала, что сейчас до перехода на прогрессивную шкалу, которая предусматривает более высокие ставки по большим доходам, из-за проблем с администрированием доходов.

"Чтобы у нас при введении такой шкалы одновременно все не стали "бедными". Это не наша цель. Поэтому, когда сможем контролировать доходы, мы будем переходить на дифференцированную шкалу", - сообщила она.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко заявил, что о конкретных ставках говорить пока рано, но "прогрессивная шкала в той или иной степени обязательно будет введена" из-за общественного запроса на справедливость.

Налоги в Украине

В настоящее время налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%. Он не зависит от суммы доходов. Прогрессивная шкала подразумевает более высокие ставки для больших доходов.

Кабинет министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.

Она предусматривает, в частности, изменение системы налогообложения ФОПов и внедрение дифференцированной системы.

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НалогиМинистерство финансов Украины