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Багами приєдналися до санкцій проти Росії та Білорусі

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Багами, Понеділок 14 березня 2022 02:09
Багами приєдналися до санкцій проти Росії та Білорусі Фото: Багамські острови вводять санкції проти Росії та Білорусі (naslovi.eu)
Автор: Роман Мирончук

Багамські острови зупиняють всі фінансові операції з російськими та білоруськими установами, які потрапили під санкції через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центрального банку Багамських островів.

Організаціям, які мають ліцензію або дозвіл на діяльність на Багамах або в межах Багамських островів, наказано не брати участь в операціях з фізособами, юрособами або підприємствами, які потрапили під санкції і пов'язані з Росією і Республікою Білорусь.

Нагадаємо, Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть посилювати тиск на Росію. Радник з національної безпеки Джейк Салліван попередив Китай про наслідки у разі допомоги Росії обійти санкції.

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів онлайн-зустріч з міністрами країн Європи, на якій обговорив нові санкції проти Росії, відновлення України, питання логістики гуманітарних вантажів та евакуації мирного населення з небезпечних регіонів нашої країни.

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