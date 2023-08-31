BAE Systems откроет представительство в Украине и локализует производство оружия

По данным пресс-службы, президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями BAE Systems и поблагодарил генерального директора компании Чарльза Вудберна за решение открыть представительство в Украине.

Президент отметил, что вооружения производства BAE Systems, в частности артиллерийские системы L119 и M777, БМП CV90 уже активно действуют в Украине, помогает приближать победу в противостоянии с российским агрессором и получают чрезвычайно одобрительные отзывы украинских военных.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и BAE Systems.

Также было подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких пушек L119 между Министерством обороны Украины и BAE Systems.

Как уточнили в Минстратегпроме, в частности, планируется локализация партнерского производства орудий L119 - 105-мм буксируемых орудий производства США, предназначенных для поддержки пехоты, десантных войск и штурмовых групп.

BAE Systems и производство оружия в Украине

BAE Systems работает в отраслях производства оружия, безопасности и аэрокосмической сфере. В частности, она занимается изготовлением танков Challenger и гаубиц М777. В компании работает 90 тысяч человек в 40 странах.

В мае президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна работает с британской оборонной компанией BAE Systems над созданием украинской базы для производства и ремонта оружия, от танков до артиллерии.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с западными производителями по увеличению производства вооружений и может подписать контракты в ближайшие месяцы.