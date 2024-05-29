Видят в небе все. Чем уникальны шведские ASC 890, как изменят правила игры и дополнят F-16

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Что передаст Швеция и почему это историческое решение

Правительство Швеции объявило о крупном пакете военной помощи на 1,3 млрд долларов. Сообщается, что в него войдут:

весь парк бронетранспортеров PBV 302 (239 единиц в наличии, по данным The Military Balance)

снаряды и техническую поддержку ранее предоставленной техники

"излишки" танков (без уточнения по типу и количеству)

средства на поддержку разных коалиций и инициатив по закупке техники

управляемые ракеты Rb 99 (лицензионная версия AIM-120 AMRAAM)

Но главная новость касается самолетов воздушного наблюдения и управления ASC 890.

"ASC 890 даст Украине абсолютно новые возможности против воздушных и морских целей. Ее способности идентифицировать цели на большом расстоянии будут усилены. Они (самолеты, - ред.) будут действовать как мультипликатор силы с появлением F-16", - отметил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Примечательно, что он употребил именно слово "они" во множественном числе. Как уточняют шведские СМИ, украинская сторона получит два самолета. Сроки передачи пока неизвестны.

Фото: самолет ASC 890 (flickr.com)

В любом случае речь идет о настоящем историческом событии для Украины.

"В Советском Союзе были самолеты радиолокационного обнаружения, при распаде нам такие машины не достались. Поэтому мы были обречены следить за воздушной обстановкой только с помощью наземных радаров", - объясняет авиационный эксперт Валерий Романенко.

Собственно, по этой причине российские "шахеды" и крылатые ракеты время от времени поражают объекты, несмотря на то, что их прикрывают зенитные комплексы. У которых при выявлении целей на малых высотах бывают пробелы.

Самолеты же способны "увидеть" все, что находится в воздухе, и специально на программном уровне приспособлены, чтобы выделять цели на фоне земли. Например, вражеский самолет на расстоянии 200-250 км или ракеты на 150-200 км.

"С получением шведских AWACS мы фактически становимся страной с полноценной противовоздушной обороной", - добавил он в беседе с РБК-Украина.

Что известно о шведских самолетах ASC 890

Что касается авиационных комплексов радиолокационного обнаружения и наведения, в привычной терминологии используется аббревиатура ДРЛО, в западной - AWACS.

ASC 890 (Airborne Surveillance and Control) - это бортовая боевая платформа управления и воздушного наблюдения. Представляет собой самолет Saab 340 с продолговатым радаром на крыше. Кроме Швеции, они эксплуатируются в Таиланде и Польше.

Saab 340 оснащен двумя турбовинтовыми двигателями и имеет следующие характеристики:

длина - 20,57 м

размах крыльев - 21,44 м

высота - 6,97 м

максимальная взлетная масса - 13 155 кг

максимальная скорость - 530 км/ч

практический потолок - 7 620 м

продолжительность полета - до 7 часов

Сам по себе самолет Saab 340 не является какой-то новинкой для Украины. Гражданские версии использовались, например, авиакомпанией "Мотор Сич", отмечает Романенко.

Но главная "изюминка" в версии для воздушных сил - наличие системы ASC 890, которая использует технологию активного электронного сканирования (AESA). Она позволяет динамически регулировать энергию радара в зависимости от ситуации. Радар способен охватывать широкую территорию или сосредотачиваться на меньшей приоритетной зоне с высокой скоростью обновления.

Технология S-диапазона гарантирует высокую производительность в разных погодных условиях. Эффективный диапазон наблюдения включает более 500 000 квадратных километров по горизонтали и более 18 000 метров по высоте. Система выявляет и отслеживает такие объекты, как истребители, крылатые ракеты, зависающие в воздухе вертолеты и даже морские цели размером с водный мотоцикл.

Системы начали эксплуатироваться Военно-воздушными силами Швеции еще в 1996 году, но проходили модернизацию. И считаются достаточно современными средствами дальней разведки.

В 2000-х даже ходили разговоры о том, чтобы установить шведские системы на украинские Ан-140, Ан-148 и Ан-158, рассказывает авиационный эксперт Константин Криволап. Позже говорили о шведских радарах и российском оборудовании, и на этом все закончилось.

"Сам радар, вычислительные возможности и оборудование у ASC 890 довольно современные. Это хорошая машинка. И она 100% видит цели лучше, чем российские А-50У", - отметил он.

Для сравнения российская "тарелка" постоянно вращается на 360 градусов. У шведских самолетов неподвижный радар обеспечивает качественный обзор на 400-450 км по сторонам на 150 градусов. Единственная проблема - мертвые зоны впереди и позади самолета. Но за счет электронного переключения можно направлять лучи с необходимыми характеристиками куда надо, добавил Криволап.

Собеседники РБК-Украина говорят, что Швеция передает свои самолеты, потому что переходит на более новые разработки. Но они не сильно уступают и все еще способны на многое.

На что они способны в боевой обстановке

Воздушные радары передают информацию центральным и локальным командным пунктам. А также прямое целеуказание боевым самолетам. В случае с Украиной они по-настоящему раскроют потенциал многоцелевых истребителей F-16, которые ожидаются летом.

"То есть летчик F-16 не голосом, а на экране тактической обстановки будет видеть, к какой цели направляться, на какое расстояние, какое оружие применить и как лучше подойти к цели - используя активные или пассивные системы. Например, с пассивными к вражескому истребителю можно подкрасться так, что тот его и не увидит", - объясняет Валерий Романенко.

Данные передаются по тактической сети Link 16, которая используется США и странами НАТО. Эта коммуникационная, навигационная и идентификационная система поддерживает обмен данными между командованием, самолетами, кораблями и наземными войсками на ультравысокой частоте.

Фото: самолеты ASC 890 способны передавать целеуказание не только боевым истребителям, но и наземным средствам ПВО (x.com/PlJonson)

Условно говоря, информация по Link 16 от самолета ASC 890 передается на истребитель, от него ракете и "пошло-поехало", говорит Константин Криволап. Такого нельзя проделать с украинскими МиГ-ами, поэтому AWACS больше актуальны для F-16.

Причем целеуказание способна принять не только боевая авиация.

"Практически все, что угодно. Ракеты ATACMS (запускаются с РСЗО HIMARS, - ред.), авиационные Storm Shadow, наземные средства противовоздушной обороны и все ракетное вооружение. Америка и Европа вообще без своих AWACS не летают", - подчеркнул он.

Романенко называет шведские AWACS универсальными машинами. Которые позволяют управлять не только зенитными комплексами и ПВО в целом, но и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Когда Украина может получить шведские AWACS

Пока неизвестно, когда Украина получит самолеты ASC 890. Сроки упираются в то, насколько быстро можно подготовить персонал. Экипаж состоит из шести человек - два пилота и четыре оператора радиолокационной станции.

По мнению Романенко, новость из Швеции означает лишь начало подготовки.

"Летчиков можно подготовить примерно за 2-3 месяца, потому что у нас много пилотов, которые летали на Saab 340. Что касается операционного экипажа, офицеров боевого управления, наверное, достаточно переучить операторов наземных систем. Это может занять 3-4 месяца", - полагает собеседник.

Как-то отдельно готовить самолеты для работы в украинских условиях не нужно. Их системы интегрированы с натовскими, и в случае с западными образцами техники и тех же F-16 дополнительно дорабатывать ничего не нужно, говорит Криволап.

"Но я не думаю, что ASC 890 появятся очень скоро. Все-таки нужно обучить экипаж, требуется время, чтобы освоить эксплуатацию радара. Не знаю, как это будет, но такие самолеты нам очень необходимы", - добавил эксперт.

Как этот "геймчейнджер" усилит возможности Украины

Опрошенные РБК-Украина эксперты приводят несколько вариантов того, как будут применяться ASC 890. И в первую речь идет о постоянном мониторинге украинского неба.

Например, при массированной атаке "шахедов" сигналы от самолетов дальнего обнаружения позволят оперативно реагировать мобильным группам, чтобы сбить ударный дрон с пулеметов, а не дорогими ракетами. То же самое с крылатыми ракетами. Самоходные зенитные комплексы смогут за полчаса переместиться на десяток километров и сбить ракету. "Это открывает новые возможности для нашей ПВО", - говорит Романенко.

По его словам, есть мнение, что шведские AWACS не будут базироваться на территории Украины.

"По крайней мере, такой момент обсуждается. Потому что россияне не пожалеют никаких ракет, чтобы их уничтожить. Так как это "геймчейнджер", полностью меняющий правила игры. Тем более если речь идет о двух самолетах. Два самолета полностью покрывали бы южное и юго-восточное направления, откуда больше всего летит ракет и "шахедов", - рассказал эксперт.

Фото: шведские самолеты могут стать настоящим "геймчейнджером" в российско-украинской войне (flickr.com)

Что касается авиации, то ASC 890 способен выявить и дать целеуказание на российский тактический самолет на расстоянии в 300 км. А это означает, что нужно подойти на 250 км к линии фронта, поскольку вражеские Су-34 запускают КАБы с 50 км.

Проблема в том, что российские зенитные комплексы могут стоять примерно на тех же позициях. Что практически гарантирует поражение ASC 890 наземным и средствами ПВО.

"То есть по самолетам с КАБами они работать все равно не смогут. А вот усилить наше ПВО - да. Мы перейдем на качественно новый уровень. С их помощью процент уничтожения дронов и ракет приблизится к 100. Кроме баллистики, по баллистике они беспомощны", - добавил Романенко.

Константин Криволап считает, что применять ASC 890 будут очень осторожно, чтобы их не достали С-400 и авиационные ракеты с заявленной, но не подтвержденной дальностью 300-400 км.

"Как с этим быть? Пожалуй, наши специалисты найдут тактические приемы, чтобы обеспечить безопасность и подобраться как можно ближе к фронту, чтобы лучше видеть ситуацию", - добавил эксперт.

По его расчетам, ASC 890 условно над Черкасской областью будет просматривать всю линию столкновения. Если над Одесской, то точно где-то на половину вглубь оккупированного Крыма. Вряд ли будет сильно приближаться из-за высокого риска поражения.

Если исходить из безопасного радиуса в 400 км, то этого хватит, чтобы увидеть российские самолеты не только, когда они взлетают с аэродромов "Балтимор" (Воронежская область), Курска или Белгорода. А когда они еще находятся на аэродромах.

"Конечно, самим ASC 890 нечем поражать российские Су-34 с КАБами. Но они дадут целеуказание для F-16, чтобы те запустили наведенные на вражескую авиацию ракеты, не заходя в их зону видимости", - подытожил Криволап.

При подготовке материала использовались: информация из открытых источников, заявление шведского премьера Пола Йонсона, комментарии бывшего инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа и ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета Украина Валерия Романенко.