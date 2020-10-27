"Бабине літо" у Києві тривало лише чотири дні

У цьому році "бабине літо" завітало до Києва рівно через тиждень після початку метеорологічної осені. Воно розпочалось у четвер, 22 жовтня, і тривало до 25 жовтня.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, раніше кліматологи обсерваторії визначили температурні параметри "бабиного літа". Згідно розрахунків, "бабине літо" охоплює період з середньодобовою температурою повітря не нижчою за 11,5 градусів тепла. Стаття з цього приводу опублікована в останньому випуску Праць обсерваторії, який було надруковано у травні цього року.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна осінь у 2020 році прийшла в Київ тільки на Покрову. Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилася нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Таким чином, метеорологічна осінь прийшла Київ пізніше всього історії. До цього пізніше вона приходила в столицю 7 жовтня 1999 року.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько до середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.