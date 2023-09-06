Бьет чужих, спасает своих. В чем особенности танка Challenger 2

Украинские войска, похоже, потеряли один из переданных Великобританией танков Challenger 2. И это первый в истории подобный танк, уничтоженный вражеским огнем.

О всех известных обстоятельствах и об особенностях Challenger 2, - в материале РБК-Украина.

Что произошло и где

Накануне в сети появилось видео с горящим Challenger 2. Эти танки находятся на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которая прямо сейчас наступает в Запорожской области. В том числе в районе села Работино, где была прорвана первая линия обороны российских оккупантов.

Сомнений в том, что на видео Challenger 2, почти нет. В начале ролика заметен характерный ствол, окутанный густым дымом, запасные баки для горючего, а также бронированная коробка тепловизора, которая устанавливается на этих танках.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023

Как пишет The Guardian со ссылкой на источники, танк подорвался на мине, после чего сдетонировал задний топливный отсек. Экипаж благополучно эвакуировался. Затем в Challenger 2 прилетел еще и ударный беспилотник "Ланцет".

На обнародованных кадрах не видно признаков внутреннего взрыва, боевая машина горит, хоть и не разрушена полностью. Но по оценке военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, конкретно этот танк потерян окончательно.

"Он не подлежит восстановлению, его можно считать уничтоженным. Когда танк наезжает на мину, то после взрыва лишается возможности двигаться и становится удобной целью для любых средств поражения. У тебя может быть лучшая в мире броня, как у Challenger 2, но все равно так или иначе если ты не мобилен - тебя добьют", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Первый уничтоженный в бою

Производство танков началось в 1994 году, в 1995-м их приняли на вооружение британской армии. И считается, что до российско-украинской войны ни единый Challenger 2 не был уничтожен вражеским огнем.

В ходе миссии в Ираке в 2003 году произошел инцидент, когда один танк ошибочно поразил другой. Тогда в результате friendly fire погибли два члена экипажа. Также в 2007 году выстрелом из противотанкового гранатомета была пробита лобовая броня Challenger 2, ранения получили три члена экипажа, но сам танк не был уничтожен.

Этот "рекорд" отчасти обусловлен небольшим количеством произведенных танков и нечастым их развертыванием.

Фото: до российско-украинской войны полностью был уничтожен только один Challenger 2 и то из-за friendly fire (Getty Images)

Сегодня новый британский министр обороны Грант Шаппс подтвердил Sky News уничтожение танка.

"Насколько нам известно, это может быть первая потеря... Мы передали Украине 14 таких танков Challenger 2. Мы признаем, что в зоне боевых действий могут быть материальные потери", - отметил он.

По его словам, по танку ударила артиллерия, а когда экипаж пытался потушить пламя, прилетело еще раз. Он также добавил, что все выжили, но при этом назвал цифру в 6 человек. Хотя стандартный экипаж состоит из командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего.

"Я не знаю, были ли там еще два человека, и если были, то кто они. Главное - выжили все. У нас не совсем здраво реагируют на уничтоженную или поврежденную технику. Так было и с Leopard 2: у нас шок, а у российской пропаганды праздник. Любая техника уничтожается, нет какого-то неуязвимого "вундерваффе" (чудо-оружия, - ред.). Но разница в том, каковы шансы экипажа остаться целым, когда прилетает в танк", - объясняет Александр Коваленко.

Британский министр уже заявил, что планов передать танк на замену нет.

Главное о Challenger 2

Танк вооружен 120-мм нарезной пушкой, стабилизированной в двух плоскостях. Имеет достаточно высокую скорострельность - экипаж способен поразить до 7 целей за минуту. В боекомплекте есть бронебойные подкалиберные и безосколочные фугасные снаряды.

Несмотря на общий с американскими Abrams и немецкими Leopard 2 калибр используются неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.

Другие характеристики:

боекомплект - 52 снаряда

эффективная дальность стрельбы - до 8 км

пулеметы - 1×7,62-мм L94A1, 1×7,62-мм L37A2

скорость по шоссе - 56 км/ч, по пересеченной местности - 40 км/ч

запас хода по шоссе - 400 км, по пересеченной местности - 250 км

масса - от 65 до 75 тонн

броня - противоснарядная комбинированная

Отметим, броня является одной из главных особенностей Challenger 2. Известно лишь, что она представляет собой специальные пакеты из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана. Такая защита максимально эффективна как против подкалиберных боеприпасов, так и против кумулятивных.

Варианты массой до 75 тонн защищены дополнительными модулями бронирования. Но тяжелые усиленные версии обладают более низкой маневренностью.

Лучше советских

Не давно в соцсетях Десантно-штурмовых войск ВСУ появился репортаж, в котором танкист рассказал о впечатлениях от Challenger 2 и его преимуществах.

В частности, механик-водитель акцентировал внимание на дальнобойности и точности. По его мнению, главными целями для Challenger 2 должна быть вражеская техника.

"Этот танк - это снайперская винтовка среди всех танков", - подчеркнул он.

Он также рассказал, что управлял Т-64, Т-72 и Т-80, но Challenger 2 лучше.

"Я на Т-80 воевал - до одной попытки. Только попадет по тебе и все, шансов много нет, сразу БК (боекомплект, - ред.) срабатывает, и ты летишь в воздух. На этом танчике БК расположен так, что может выдержать несколько попаданий. И если даже пробьет, то не факт, что попадет в БК и он сдетонирует", - добавил воин.

До сих пор украинская сторона не показывала боевую работу Challenger 2. Но видео из района Работино лишний раз доказывает высокий уровень живучести. Конечно, с поправкой на то, что британская машина подорвалась на мине, а не была поражена прямым ударом.

По словам Александра Коваленко, не факт, что "тэшка" могла бы в подобной ситуации обеспечить такой же уровень защиты.

"Иногда наезд на противотанковую мину для экипажа, например, Т-72 может закончиться не лучшим образом. Все зависит о того, где детонирует мина и вызывает ли это детонацию боекомплекта. Кстати, как ни странно, одна из лучших противоминных защит была у старого Т-62, хотя все остальные элементы бронирования были куда слабее", - объяснил эксперт.

Одним из главных недостатков советских танков называют размещение снарядов под башней, и при прямом попадании шансов выжить - крайне мало. Зачастую машина взрывается, а танкисты вместе с башней "вылетают" прямо из корпуса. У западных танков боекомплект хранится в спецотсеках, которые взрываются наружу.

По словам Коваленко, с Challenger 2 такого бы не произошло в 99% случаев. Но еще не известно, как отреагирует броня. Видео из Запорожской области не отвечает на вопрос, сколько и каких именно было применено средств поражения.

Потери неизбежны

По состоянию на сейчас партнеры передали Украине порядка сотни танков западного образца. За три месяца контрнаступления потерян один Challenger 2 и до шести Leopard 2.

"Можно сказать, что потери минимальные, если сравнивать с тем, сколько за это время уничтожено современных российских танков. Например, тех же Т-90М "Прорыв", Т-72Б3 и Т-80 БВМ в модернизациях 2022 года. Их жгли десятками, и это не идет ни в какое сравнение с количеством уничтоженной западной техники", - подчеркивает эксперт.

Однако важно понимать, что при интенсивных боях потери будут только расти.

"У нас полномасштабная война такого уровня, в которой ни Challenger 2, ни Leopard 2, ни американские Abrams никогда не участвовали. Легендарные Abrams еще не доехали, но когда доедут, мы, к сожалению, тоже увидим, как они горят. Главное, чтобы они сохранили свои экипажи, как это делают в Украине Challenger и Leopard", - подытожил он.

Отметим, к середине сентября ожидаются 10 Abrams из 31 обещанного. Дания и Нидерланды заказали еще 14 единиц Leopard 2, а также обсуждается передача более сотни Leopard 1.