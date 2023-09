Бьет чужих, спасает своих. В чем особенности танка Challenger 2

Накануне в сети появилось видео с горящим Challenger 2. Эти танки находятся на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, которая прямо сейчас наступает в Запорожской области. В том числе в районе села Работино, где была прорвана первая линия обороны российских оккупантов.

Сомнений в том, что на видео Challenger 2, почти нет. В начале ролика заметен характерный ствол, окутанный густым дымом, запасные баки для горючего, а также бронированная коробка тепловизора, которая устанавливается на этих танках.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F