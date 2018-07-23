На АЗС знову збільшилися ціни на автомобільний газ

Ціни на бензин і дизпаливо не змінилися

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 23 липня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися, ціни на автомобільний газ знову зросли. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,69 29,39 30,29 27,49 14,45 (+0,26) WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 14,45 AMIC 28,99 29,49 30,49 27,99 14,09 (+0,10) БРСМ-Нафта 26,99 27,79 28,99 25,79 14,19 (+0,20) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,90 Shell 30,39 31,39 33,59 28,89 14,19 (+0,20) ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 14,49 SUN OIL 26,90 27,90 28,40 25,80 13,99 (+0,29) Авіас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,75 29,75 30,75 27,25 13,85 (+0,10) Народна 27,00 27,90 28,55 26,20 13,55 UPG 27,30 28,30 31,10 25,80 13,90 (+0,20) Mango 26,59 27,59 28,99 25,49 13,15 SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 14,49 Маркет 26,99 27,99 ‒ 25,80 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 13,79 (+0,30) Chipo 27,79 28,29 30,99 25,99 13,49 28,77 29,66 30,43 27,48 14,00 (+0,11)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві сьогодні з 09:00 до 17:00 у зв'язку з роботами по фрезеруванню асфальту на вул Козелецькій обмежать рух транспорту.