АЗС дозволили підняти ціни на бензин і ДТ: оприлюднена нова максимальна ціна

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки за станом на 12 липня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину підвищені з 26,64 гривень до 26,87 гривень за літр, для дизельного палива з 22,55 гривень до 22,60 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,87 гривень за літр, дизельного палива - 29,60 гривень за літр.