АЗС можуть підняти ціни майже до 32 гривень: оприлюднена нова максимальна ціна

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 2 серпня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки .

Розрахункові ціни для бензину підвищені з 26,64 гривень до 26,86 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 22,25 гривень до 22,24 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,86 гривень за літр, дизельного палива - 29,24 гривень за літр.